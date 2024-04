Peter Bosz geïrriteerd door uitspraken Kenneth Perez: 'Ik speel geen toneel'

Peter Bosz heeft zich behoorlijk geërgerd aan de uitspraken van Kenneth Perez na afloop van het duel tegen NEC. De trainer van PSV blijft bij zijn conclusie dat de spelers 'arrogant' speelden zaterdag en vindt dat Perez zijn integriteit in twijfel trekt.

"Ik speel geen toneel", zei Bosz tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Excelsior. "Het is heel irritant als men dat vindt. Mensen die dat zeggen, trekken mijn integriteit in twijfel. Om mijn mening wordt gevraagd en die geef ik."

De trainer doelt daarmee op kritiek van Perez op de analyse van Bosz na de 3-1 nederlaag tegen NEC. Bosz vond dat zijn ploeg "hautain, bijna arrogant" gedrag vertoonde in Nijmegen. "Het is toneel van Bosz", reageerde Perez later. "Dat is het spel van een trainer, om zijn ploeg een beetje te prikkelen."

'Bij vlagen arrogant': PSV-trainer Peter Bosz schrikt van nederlaag tegen NEC aan PSV liep zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan in de Eredivisie. Weg ongeslagen seizoen. Peter Bosz keek er niet raar van op dat zijn ploeg verloor als hij zijn spelers zo zag voetballen.

De coach is het absoluut niet eens met de Deen. "Ik speel geen spelletjes", zei hij. "Perez staat naast me en had het ook gewoon tegen me kunnen zeggen." Bosz blijft dan ook bij zijn eerdere mening. "Mijn conclusie over NEC-uit is exact hetzelfde als zaterdag. De scherpte was er niet. We hebben het afgesloten, hebben gisteren getraind en gaan nu door. De blik is op Excelsior gericht. Het kan en moet morgen beter."

Dinsdag speelt PSV in Rotterdam tegen Excelsior. Daar zullen Ismael Saibari en Hirving Lozano niet inzetbaar zijn. Lozano was tegen NEC geblesseerd geraakt. "De blessure van Lozano is niet ernstig, maar we nemen geen risico's", laat Bosz weten. Saibari was na de opwarming toch niet fit genoeg om te kunnen spelen. "Als hij had kunnen spelen, had ik hem echt wel ingebracht tegen NEC. Het is een jongen met veel power en dynamiek, die we heel goed hadden kunnen gebruiken."