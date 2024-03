'Bij vlagen arrogant': PSV-trainer Peter Bosz schrikt van nederlaag tegen NEC aan

PSV liep zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan in de Eredivisie. Weg ongeslagen seizoen. Peter Bosz keek er niet raar van op dat zijn ploeg verloor als hij zijn spelers zo zag voetballen.

"Omdat wij vandaag dramatisch slecht gevoetbald hebben", verklaarde Bosz de nederlaag bij ESPN. "Tegen de verhouding op 1-0 voor, toen kregen we wat meer grip. Als je ziet hoe we de 1-1 tegen kregen… Als je ziet hoe we de goals na rust tegen kregen… Zelfs een penalty, met Luuk die mist. Dan is eigenlijk de hele wedstrijd niet goed genoeg", vond de trainer van PSV.

"Daar ben ik van geschrokken, omdat ik mijn ploeg nog niet zo gezien heb. Ik vond het bij vlagen hautain, bijna arrogant", zei Bosz, die niet precies kon uitleggen waarom hij het arrogant vond. "Nergens op gebaseerd, wij moeten intensiteit in wedstrijden brengen. Heel veel balverlies. De wil om te winnen straalde veel meer af bij NEC, dus zij hebben terecht gewonnen."

Kampioen worden

De missie van PSV blijft hetzelfde: kampioen worden. Toch moet er volgens Bosz dan wel het een en ander veranderen. "In de rust al verteld dat het me niet aanstond en na de wedstrijd nog eens gezegd dat we op deze manier niet bovenaan zijn gekomen en er zo ook niet zullen blijven. Dat moet veranderen. Ik ga er vanuit dat ze precies begrijpen wat ik bedoel. Dat ze met de juiste instelling die wedstrijden gaan spelen, dan kan je ook verliezen, maar niet op deze manier."

Bosz, die het verder 'zwaar ondermaats' noemde, was extra gepikeerd door de eerste nederlaag van het seizoen en dat daardoor de ongeslagen reeks voorbij is, maar: "Wij willen kampioen worden en dan moet je wedstrijden winnen en dat is het belangrijkste van deze nederlaag."