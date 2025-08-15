Ricardo Pepi is komend weekend niet inzetbaar voor PSV tegen FC Twente. De spits ontbrak ook al in de openingswedstrijd. Wie wel kan debuteren voor PSV is aanwinst Dennis Man.

"We moeten voorzichtig zijn met hem, dus hij zal er niet bij zijn tegen FC Twente", zei coach Peter Bosz vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel. "Hij voelt geen pijn meer, maar er zit nog een spoortje vocht in. De knie is goed. We zullen geduld moeten hebben."

Pepi ontbrak afgelopen weekend ook tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta (6-1-zege). Hij kreeg een week eerder wel speeltijd als invaller tijdens de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles (2-1). Bij PSV stond tegen Sparta Alassane Pléa in de spits. De Fransman werd deze zomer overgenomen van het Duitse Borussia Mönchengladbach en geldt als belangrijkste concurrent voor Pepi. Eerder was dit aanvoerder Luuk de Jong, maar hij besloot zijn contract niet te verlengen en bij het FC Porto van Francesco Farioli te tekenen.

Dennis Man

De dinsdag aangetrokken Dennis Man is wel beschikbaar voor de wedstrijd tegen Twente. Bosz wilde niet zeggen of de vleugelspeler zal spelen. Man werd deze week voor 8,5 miljoen euro overgenomen van het Italiaanse Parma. De 26-jarige rechtsbuiten moet in Eindhoven de vervanger van de naar RB Leipzig vertrokken Johan Bakayoko worden. Man moet voor een basisplek concurreren met uitblinker Ivan Perisic en talent Esmir Bajraktarevic.

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente vindt aanstaande zondag plaats om 14:30 uur. Een week later komt FC Groningen op de zaterdag op bezoek in het Eindhovense Philips Stadion. Het is niet bekend wanneer Pepi weer inzetbaar zou kunnen zijn voor coach Bosz.

