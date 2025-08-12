PSV heeft zich versterkt met vleugelaanvaller Dennis Man. De 26-jarige komt over van Parma Calcio 1913 en tekent voor vier seizoenen bij de Eindhovenaren. "Dit is een club waar elke ambitieuze speler voor wil uitkomen", aldus Man.

De linksbenige aanvaller is blij met zijn nieuwe stap. "Toen mijn agent met belde en vertelde dat PSV interesse had, zei ik gelijk: 'let's go'. Dit is een club waar elke ambitieuze speler voor wil uitkomen", aldus de 35-voudig international van Roemenië.

"Ik ken veel spelers die hier hebben gespeeld. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo... Zo kan ik nog wel even doorgaan", vervolgt Man. "PSV is een club met een geweldige historie en strijdt ieder seizoen om de prijzen. Dat wil ik ook. Ik ben heel hongerig om elke wedstrijd vol gas te geven en veel prijzen te veroveren met PSV. Ik kan niet wachten om te starten."

Hoogste internationale podium

Ook de club is blij met de aanwinst. "We wilden nog wat extra creativiteit toevoegen aan onze aanvalslinie", zegt technisch directeur Earnest Stewart. "Met Dennis krijgen we dat zeker. Hij is een heel goede dribbelaar, die ons team kan gaan helpen met doelpunten en assists. Daarnaast halen we met Dennis veel ervaring op het hoogste internationale podium binnen."

Man speelde de afgelopen vierenhalf jaar voor Parma. Hij was belangrijk met doelpunten en assists in de Serie A, maar speelde bijvoorbeeld ook het EK van 2024 met het nationel elftal. Eind vorig jaar werd hij uitgeroepen tot beste speler van Roemenië.

Man is tot dusver de zevende zomeraankoop van PSV, na Nick Olij, Ruben van Bommel, Alassane Pléa, Yarek Gasiorowski, Matej Kovar en Kiliann Sildillia.

