Peter Bosz mist een PSV'er in selectie Oranje: 'Jordan vind ik Nederlands elftal-waardig'

Peter Bosz schoof vrijdagmiddag aan voor de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met FC Twente. Daarin ging het onder meer over de uitschakeling in de Champions League en de selectie van Oranje, waar met Jerdy Schouten en Joey Veerman twee PSV'ers in zitten. Eentje te weinig, vindt Bosz.

"Jordan (Teze, red.) vind ik Nederlands elftal-waardig, maar ik heb niet het overzicht dat de bondscoach wel heeft. Na de winterstop vond ik dat hij een mindere fase had, maar de laatste weken staat hij weer op", vindt Bosz. Het nadeel voor Teze is dat Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong zijn concurrenten zijn en Oranje met vijf verdedigers speelt.

Ronald Koeman haalt Wijnaldum en Bizot terug bij Oranje, Quinten Timber debuteert Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdag de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Quinten Timber debuteert in de definitieve selectie, terwijl Marco Bizot, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum terugkeren. Oranje speelt eind maart oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland.

Uitschakeling in Champions League

PSV moet zondagavond (aftrap 20:00 uur) de rug rechten tegen FC Twente. In Eindhoven leeft nog steeds het gevoel dat ze onterecht zijn uitgeschakeld in de Champions League door Borussia Dortmund. "Dat was misschien anders geweest als je er twee keer met 4-0 af was gegaan", aldus Bosz. "Dat was zeker niet zo. Vandaag praten we er nog over en sluiten we het af. Morgen praten we alleen nog over FC Twente en niet meer over Dortmund."

Thuiswedstrijd tegen FC Twente

PSV treft de nummer drie van de Eredivisie, FC Twente, na de pijnlijke uitschakeling. Bosz is vol vertrouwen. "FC Twente is een goede ploeg, gedegen. Het is duidelijk hoe ze spelen en met wie ze spelen. Ze staan terecht derde, zijn thuis zeer sterk en uit zijn ze in de loop van het seizoen verbeterd", analyseert hij zijn tegenstander.

"De wedstrijd van deze week was intensief, maar we hebben eerder dit programma gehad en hebben bijna alle duels na de Champions League-ontmoetingen ruim gewonnen."