Peter Bosz vindt dat PSV zich tekort heeft gedaan tegen Dortmund: 'Zijn niet meer in de problemen gekomen'

PSV speelde dinsdagavond in de achtste finale van de Champions League thuis met 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. De Eindhovenaren misten veel kansen, maar kregen ook een penalty cadeau van de arbitrage. PSV-coach Peter Bosz baalde toch van het resultaat na afloop en was ook niet blij met het veld.

"Het was een intense wedstrijd en ik denk dat er meer in had gezeten", zei Bosz na afloop tegen Ziggo. Zijn ploeg liet een aantal mogelijkheden liggen om de wedstrijd te winnen: "Met name in de eerste helft lieten we de kansen liggen. We kwamen best vaak in de positie dat we er meer uit hadden kunnen."

Volgens de trainer hielp het veld ook niet mee: "Het was ook heel zwaar, want iedereen glijdt weg. Veel spelers hadden spierklachten aan het einde van de wedstrijd. Dus het was niet makkelijk om je op dit veld staande te houden."

Penaltymoment

Bosz reageerde bij RTL ook nog even op de omstreden strafschop die zijn ploeg kreeg in de tweede helft. Hij hield zich op de vlakte bij het zien van de beelden: "Ik ben geen scheidsrechter." Luuk de Jong zorgde vanaf elf meter voor de gelijkmaker.

Na de gelijkmaker zag de coach dat zijn ploeg weinig meer hoefde te vrezen van de tegenstander: "Je zag bij Dortmund de krachten wegvloeien. We zijn niet meer in de problemen gekomen, maar het is jammer dat we geen tweede meer hebben gemaakt." Bosz was duidelijk over wat er beter moet in de return in Duitsland: "We moeten gewoon winnen."