PSV reist zaterdag af naar Heerenveen met een gehavende Ismael Saibari. Het ging op de training behoorlijk mis met pijnlijke gevolgen voor de middenvelder. Op Instagram deelt hij zijn verwondingen.

De 24-jarige Saibari heeft namelijk een flink blauw oog, zo is te zien in zijn Instagram Story. Wat er precies is gebeurd blijft gissen, maar de schuldige is wel bekend. Daarvoor wijst hij naar aanvoerder Jerdy Schouten.

"Bedankt, Jerdy", richt hij zich tot Schouten. De blauwe plek ziet er niet fraai uit. Hopelijk heeft Saibari er niet te veel last van en wordt zijn zicht niet belemmerd door de verwonding. PSV speelt zaterdag om 16.30 uur een uitwedstrijd in de VriendenLoterij Eredivisie tegen SC Heerenveen.

Schouten maakt dit seizoen indruk als verdediger bij PSV, waar hij vorig seizoen nog op het middenveld speelde. Die wisseling van positie blee een goede zet van trainer Peter Bosz. De Nederlander was de afgelopen weken erg belangrijk achterin.

Goed nieuws over Saibari

De ploeg van Peter Bosz kreeg deze week ook nog goed nieuws over Saibari. Wereldvoetbalbond FIFA maakte woensdag bekend dat clubs hun spelers voor de Afrika Cup pas vanaf maandag 15 december af hoeven te staan. Dat geldt dus ook voor de Marokkaan.

Voor de Eindhovenaren kunnen dus Saibari, Anass Salah-Eddine, Couhaib Driouech en Adamo Nagalo toch in actie komen tegen Atlético Madrid en Heracles. Het Champions League-duel met Atlético vindt plaats op dinsdag 9 december. De Eindhovenaren spelen op 13 december tegen Heracles.

