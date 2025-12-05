Het gaat er lang niet altijd vriendelijk aan toe in de kleedkamer van een topclub. Dat blijkt wel weer uit een anekdote die oud-spits Wim Kieft vertelt over een collega uit zijn PSV-tijd.

Kieft krijgt tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp de vraag aan welke overleden trainer of speler hij nog heel vaak denkt. Opmerkelijk genoeg komt de Amsterdammer met Aad de Mos op de proppen. De voormalig trainer is echter gewoon nog in leven.

"Achteraf moet ik altijd zo lachen om Aad de Mos, echt oprecht", aldus Kieft, die al meermaals liet weten dat hij niet bepaald onder de indruk was van diens optreden als trainer. De twee werkten begin jaren '80 samen bij Ajax en begin jaren '90 bij PSV. Met name die laatste periode werd bepaald geen succes. Na het eerste seizoen ('93/'94) vertrok Kieft dan ook uit Eindhoven, een paar maanden later werd De Mos aan de kant gezet.

Erik Meijer

"Het kon allemaal gewoon echt niet wat die man allemaal dacht en deed", vertelt Kieft, die verder gaat over een incident met een van zijn concurrenten in de spits. "Erik Meijer bij PSV, die, nou ja ik vond dat hij altijd slecht speelde, maar die wedstrijd was hij heel slecht. En Aad de Mos gaat in de rust zó tegen hem tekeer, hij was ook het makkelijkste slachtoffer."

"En Erik Meijer staat op, begint op van die kastjes waar we onze spullen in hadden liggen te slaan én te janken", aldus Kieft, tot groot plezier van zijn metgezel René van der Gijp. "En Aad loopt weg en zegt: ‘Gaat hij nog lopen janken ook!’.”

Presentator en schrijver Michel van Egmond kan zijn oren niet geloven en reageert cynisch: “Ook een groot psycholoog eigenlijk.” Kieft lachend: “Ik vond dat zo goed.”

Liverpool

Meijer stapte in 1993 over van MVV naar PSV. Waar de kopsterkte Limburger in Maastricht met grote regelmaat het net wist te vinden, ging dat in Eindhoven een stuk moeizamer. Twee jaar later vertrok hij naar Duitsland, waar hij zich in de kijker wist te spelen van Liverpool. Zijn verblijf in Engeland werd sportief geen succes, maar de eenmalig international werd wel populair bij de fans van de topclub.