Real Madrid heeft op zondagavond uitstekende zaken gedaan in El Clasico. De Madrilenen hebben de koppositie verder uitgebreid na een solide overwinning tegen aartsrivaal FC Barcelona, waar Frenkie de Jong in de basis begon. Na afloop liep het nog uit de hand.

Real Madrid startte ijzersterk aan de wedstrijd, en leek al in de tweede minuut een strafschop te krijgen nadat Vinícius Junior tegen de voet van Lamine Yamal aanliep. De VAR draaide de beslissing echter terug, want de Braziliaanse buitenspeler schopte namelijk tegen het been van het Barca-talent, en niet andersom.

Even later werd er weer een feestje voor de Madrilenen verpest door de arbitrage. Kylian Mbappé schoot raak, maar bleek vlak daarvoor nipt buitenspel te staan. De VAR keurde het doelpunt daarom af.

Openingstreffer

In de 22ste minuut scoorde Mbappé opnieuw, en deze treffer bleef wel staan. Jude Bellingham draaide knap weg bij zijn tegenstander en speelde een goede bal op de Fransman, die op zijn beurt de score opende.

Real Madrid bleef vervolgens domineren, maar toch was het FC Barcelona dat redelijk onverdiend het volgende doelpunt maakte. In de 38ste minuut schoot Fermín López raak op aangeven van Marcus Rashford: 1-1.

Maar lang stond deze gelijke stand niet op het scorebord, want nog geen vijf minuten later zette Bellingham zijn ploeg weer op voorsprong. Na knap werk van zijn Braziliaanse teamgenoten Vinícius en Eder Militão tikte de Brit van dichtbij de 2-1 binnen.

Tweede helft

In de tweede helft ging Real door waar het gebleven was. De ploeg van Xabi Alonso was ook na de rust volop in de aanval, en kreeg een strafschop nadat Barcelona-verdediger Eric García hands maakte. Mbappé stond klaar om zijn tweede van de avond te maken, maar Wojciech Szczęsny, de 35-jarige doelman van Barcelona, dook in de goede hoek en stopte de strafschop.

Verhitte slotfase

Een tijdje gebeurde er niet veel, totdat Vinicius werd gewisseld. Hier was de Braziliaan allesbehalve blij mee. Hij weigerde Alonso, zijn coach, een hand te geven en stormde vervolgens boos richting de catacomben. Een teamgenoot moest hem vervolgens kalmeren.

De Catalanen gingen in de slotfase volop in de aanval, maar tevergeefs. Frenkie de Jong en Co. kwamen niet meer tot scoren. Tot overmaat van ramp pakte Pedri zijn tweede gele kaart in de laatste minuut, waardoor hij het veld moest ruimen. Dit leverde zelfs een opstootje op tussen de banken van beide ploegen. Ook na het laatste fluitsignaal was het knokken tussen de rivalen.

Door de overwinning is Real Madrid met drie punten uitgelopen op Barcelona, de nummer twee. Het gat tussen hen is nu vijf punten.

