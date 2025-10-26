Hij is pas 18, maar leeft al als een wereldster. Lamine Yamal, het supertalent van FC Barcelona, heeft volgens Spaanse media zijn oog laten vallen op een opvallend nieuw onderkomen. De vleugelaanvaller zou een villa hebben gekocht met een wel héél bijzonder verhaal en dat in aanloop naar El Clásico.

De woning ligt in de exclusieve wijk Ciutat Diagonal in Esplugues de Llobregat, een van de duurste buurten van Barcelona. Daar wonen ook ploeggenoten Ronald Araújo en Alejandro Balde, ver weg van de drukte van de stad. De moderne villa is allesbehalve doorsnee: een perceel van bijna 4.000 vierkante meter, met binnen- en buitenzwembad, zes slaapkamers, een fitnessruimte, een wijnkelder, een opnamestudio en meerdere terrassen.

Volgens het Spaanse El País wil Yamal het pand ombouwen tot een 'huis voor een topsporter'. Hij laat er een eigen gym bouwen, haalt een persoonlijke fysiotherapeut in huis en krijgt een vaste trainer. De bedoeling: een privébunker waar hij in alle rust kan leven en werken aan zijn carrière.

Een huis met een verleden

En dat huis? Dat heeft een pikant verleden. De moderne villa werd ruim tien jaar geleden gebouwd door Gerard Piqué en zangeres Shakira, destijds hét glamourkoppel van Spanje. Ze lieten er drie huizen neerzetten op één enorm perceel, compleet met zwembaden, fitnessruimte en studio’s. Het werd hun droomplek in Barcelona, waar ze jarenlang woonden met hun kinderen en talloze beroemdheden over de vloer kregen.

Na hun veelbesproken breuk in 2022 kwam het landgoed op de markt. Sindsdien stond het symbool voor het einde van een gouden tijdperk. Nu lijkt Yamal de nieuwe eigenaar te worden. De jonge Barça-ster neemt dus letterlijk zijn intrek in een huis dat ooit het toneel was van een van de bekendste showbizzrelaties van Spanje.

Yamal zorgt opnieuw voor ophef vóór El Clásico

De timing van de aankoop is opvallend. Yamal ligt de laatste tijd volop onder een vergrootglas. Tijdens een Twitch-stream met Piqué en streamer Ibai Llanos veroorzaakte hij eerder al opschudding door plagend te zeggen dat 'Real Madrid altijd klaagt en vals speelt'. De grap ging razendsnel viraal, vlak voor El Clásico, en zette de verhoudingen in de rivaliteit tussen Barça en Real verder op scherp.

Bij Real Madrid konden ze er niet om lachen. Coach Xabi Alonso kreeg tijdens zijn persconferentie meerdere vragen over de uitspraak, maar hield zich opvallend rustig. "Gaan we daar weer naartoe? We zijn hier voor de wedstrijd", beet hij de journalisten toe, waarna hij droog toevoegde: "Het gras zal oordelen." Daarmee maakte de oefenmeester duidelijk dat hij liever laat spreken op het veld zondag, tijdens de Clásico in Bernabéu.

De Jong terug op het juiste moment

Voor Barcelona is El Clásico sowieso een belangrijk meetmoment. Frenkie de Jong keert na een korte ziekteperiode terug in de basis en moet samen met Yamal zorgen voor de nodige creativiteit op het middenveld en de flanken. De Nederlander miste de laatste competitiewedstrijd, maar is volgens trainer Hansi Flick weer volledig fit. Met De Jong terug, Yamal in bloedvorm en de spanning op kookpunt, belooft de kraker in het Bernabéu zondag (16.15 uur) opnieuw vuurwerk te worden.

