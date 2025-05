Pijnlijke conclusie voor 'werkelijk dramatisch' Ajax: 'Dat klinkt misschien gek'

Willem van Hanegem heeft met verbijstering naar Ajax gekeken de afgelopen weken. De oud-voetballer en analist vindt het onbegrijpelijk dat de Amsterdammers het kampioenschap mogelijk nog weggeven en noemt dat zelf erger dan de zwartste periode uit de clubgeschiedenis.

Van Hanegem vertelt in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij niet onder de indruk is van het voetbal van de Amsterdammers. 'Met regelmaat liep ik de laatste weken Sjaak Swart tegen het lijf. En die was er, zo zei hij, niet gerust op. Daar begreep ik niets van. Dat Ajax al heel het seizoen matig voetbal speelt, dat was wel duidelijk. Dat zagen zelfs de meest fanatieke Ajacieden.'

Ondanks dat hij het voetbal niet indrukwekkend vindt, is Van Hanegem enorm geschrokken van Ajax in de laatste drie wedstrijden. 'Maar dat ze acht punten zouden verspelen in een reeks tegen FC Utrecht, Sparta en NEC, dat geloof je toch niet? En dat met de doelcijfers van één goal voor en acht tegen. Dat is werkelijk dramatisch. Zelfs als je net zo zwak speelt als voorheen, dan nóg verlies je toch niet zoveel punten?'

Routiniers

Van Hanegem spreekt vooral de routiniers van Ajax aan op de vorm. 'Steven Berghuis, Wout Weghorst, Jordan Henderson en Davy Klaassen hebben alles meegemaakt in het voetbal. Die gasten moeten toch het voortouw nemen? Hoe kunnen ze dit laten gebeuren? Maar goed, nog steeds heeft Ajax alles in eigen hand, bijvoorbeeld door die late 1-1 van Youri Regeer tegen Sparta.'

Volgens Van Hanegem zou het uit handen geven van de titel zelfs het donkerste moment in de clubgeschiedenis overtreffen. 'Als Ajax dit inderdaad nog uit handen geeft, is dat gevoelsmatig pijnlijker dan vorig seizoen toen ze op een gegeven moment laatste stonden en van de amateurs van Hercules verloren. Dat klinkt misschien gek, maar zo zal het echt voelen bij al die Ajacieden die zich al opmaakten voor een feestje.'

Oud-speler fileert Ajax: 'Schande voor de Eredivisie als zij kampioen worden' Ajax ging zondagmiddag hard onderuit en dat is niet onopgemerkt gebleven. NEC was in de Arena, waar het nog nooit won, met 0-3 te sterk. Kenneth Perez hield na afloop geen blad voor de mond.

