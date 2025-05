Oud-speler fileert Ajax: 'Schande voor de Eredivisie als zij kampioen worden'

Ajax ging zondagmiddag hard onderuit en dat is niet onopgemerkt gebleven. NEC was in de Arena, waar het nog nooit won, met 0-3 te sterk. Kenneth Perez hield na afloop geen blad voor de mond.

Ajax speelde bijzonder armoedig en zag door de nederlaag PSV op één punt komen. Met nog twee wedstrijden te gaan gaat de Eredivisie dus een zinderend slot tegemoet.

'Een schande'

Perez schoof zondagavond aan bij Dit Was Het Nieuws van ESPN en deelde daar zijn mening over het spel van de Amsterdammers de afgelopen weken. "Ik zag een Ajax dat we kennen. Een Ajax van héél veel wedstrijden dit seizoen. Ik heb het ook een paar keer gezegd: 'Ze worden vast kampioen', maar dan zeg je dat en denk je: 'Waarom?' Dan vergeet je hoe slecht Ajax eigenlijk is. Dat het ongelofelijk is dat ze bovenaan staan."

De Deen, die in het seizoen 2007/08 bij de Amsterdammers speelde, snapt eigenlijk niet dat Ajax bovenaan staat in de Eredivisie. "De teksten die we uitspreken, dat ze kampioen worden..Dan zie je ze spelen en dan kunnen ze van Bal op het Dak-4 nog verliezen. Zó matig. Vandaag vond ik wel dat er spanning op zat. Dan lijkt het lusteloos, alsof ze niet willen, maar ze willen juist heel graag. Alleen ze maakten hele rare keuzes. Het is normaal al niet goed om naar te kijken, maar dan gaan ze er wél voor. Nu kunnen ze ook iets gaan verliezen. Dan wordt het mentaal anders."

Daar stopte het betoog van Perez nog niet. "Ze kunnen er zo weinig van. Het is echt pijnlijk om te zien. Het is een schande als ze kampioen worden. Voor de hele competitie. Daar zit zó weinig in. Zo’n Steven Berghuis, daar hebben ze net het contract twee jaar van verlengd, maar hij is op. Er zit niets meer in."

Titelstrijd

Door de nederlaag van Ajax is de titelstrijd van de Eredivisie weer ontzettend spannend. Het verschil tussen de koploper en naaste belager PSV is inmiddels maar één punt met nog twee wedstrijden te gaan. Ajax trekt nog naar FC Groningen en krijgt FC Twente op bezoek in de hoofdstad. PSV speelt nog thuis tegen Heracles en uit op Het Kasteel tegen Sparta.

