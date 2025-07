Sterspeler Neymar heeft zich donderdag van zijn slechtste kant laten. De aanvaller raakte na het volgende verlies van zijn ploeg Santos in een ruzie met een supporter. Teamgenoten moesten de twee vervolgens uit elkaar houden.

Topvoetballer Neymar is opnieuw in opspraak na een aanvaring met een Santos-fan. De Braziliaan raakte verwikkeld in een woordenwisseling met een supporter na de 1-2 nederlaag tegen Internacional in de 16e speelronde van de Braziliaanse competitie.

Direct na het laatste fluitsignaal begaf Neymar zich naar de tribune, wat suggereert dat de woordenwisseling al tijdens de wedstrijd was begonnen. De discussie escaleerde totdat keeper João Pedro tussenbeide kwam en Neymar weghaalde.

Neymar X Torcedor Santista DUBLADO! 🔥 pic.twitter.com/tcjHXsHb3G — Gustavo Machado (@gustavomachadog) July 24, 2025

Reactie Neymar

Op social media gaf Neymar na de wedstrijd tekst en uitleg: "In de hitte van het moment is het moeilijk je emoties te beheersen als je onterecht wordt beledigd. Ik ga nooit discussiëren met een fan wanneer hij me op het veld terechtwijst. Daar heeft hij het recht om te zeggen of ik slecht heb gespeeld en mag hij me uitfluiten", is Neymar eerlijk als mensen hem op zijn spel beoordelen.

Volgens Neymar werden er ergere dingen over hem en zijn gezin gezegd. "Wat hij niet mag doen, is me beledigen zoals hij deed. Zeggen dat ik een geldwolf ben, net als mijn vader, en mijn familie en vrienden beledigen. Sorry, maar dat is moeilijk te verdragen! Ik ben naar Santos gekomen om de club te helpen, zowel binnen als buiten het veld. Op de dag dat de fans denken dat ik niet meer kan helpen, of dat ik de club op welke manier dan ook schaad, ben ik de eerste die mijn spullen pakt en vertrekt.

Zijn liefde voor de club steekt Neymar dan ook niet onder stoelen of banken. "Santos is een van mijn grootste liefdes en zolang ik de kracht heb, zal ik mijn best doen voor deze club.. Ik zal rennen, vechten, schreeuwen en zelfs knokken als dat nodig is om Santos te brengen waar het hoort te staan", voegde de aanvaller eraan toe.

Santos

Het Santos van Neymar is in ieder geval niet ijzersterk begonnen aan het seizoen in Brazilië. De club staat op dit moment zeventiende in de Braziliaanse competitie. Van de laatste tien duels wist Santos er drie winnend af te sluiten.