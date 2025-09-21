Liverpool heeft zaterdag vreselijk nieuws gedeeld met de voetbalwereld. De club meldt namelijk dat oud-trainer Matt Beard, die met het vrouwenteam van de club tweemaal landskampioen werd, is overleden.

Beard was slechts 47 jaar oud en dus komt het nieuws als een grote schok in de voetbalwereld. Bij Liverpool is het verdriet erg groot. "Liverpool Football Club is diep geschokt en bedroefd door het plotselinge overlijden van Matt Beard. Iedereen bij de club denkt aan Matt's familie en vrienden in deze verschrikkelijke tijd. Matt was niet alleen een zeer toegewijde en succesvolle manager, hij was ook een persoon met oprechte integriteit en warmte, die altijd met oprechte genegenheid zal worden herinnerd door iedereen met wie hij bij de club heeft gewerkt."

Successen bij Liverpool

De Engelse coach maakte naam in het vrouwenvoetbal. Zelf had hij geen carrière als profvoetballer, maar hij werkte zich als trainer snel op naar de top. Hij begon in 2008 bij Millwall, vertrok een jaar later naar Chelsea en tekende in 2012 bij Liverpool. Daar zou hij zijn grootste successen als coach beleven.

Dat deed hij in een tijd waarin het vrouwenvoetbal nog lang niet zo populair was in Engeland als nu. Liverpool werd onder leiding van Beard in 2013 en 2014 landskampioen. Het leverde de Engelsman ook twee keer de titel van Coach van het Jaar op.

Beard vertrok na zijn periode bij Liverpool naar de Verenigde Staten en keerde uiteindelijk weer terug in Engeland bij West Ham. In 2021 tekende hij opnieuw bij The Reds en opnieuw leverde het een prijs op. Met Liverpool werd hij kampioen op het tweede niveau en dus keerde de club weer terug op het hoogste niveau. In februari van dit jaar vertrok hij na ruim 3,5 jaar bij Liverpool.

Snel vertrek bij laatste club

De coach tekende deze zomer bij Burnley, maar legde enkele weken geleden alweer zijn functie neer. Hij was toen net twee maanden in dienst en de officiële reden van zijn vertrek was dat hij andere kansen wilde ontdekken.