Een oud-profvoetballer zit diep in de problemen. Jarenlang had Fortuna Sittard een speler in de gelederen die zich opwerkte tot basisspeler van de Limburgse club. Nu ziet zijn leven er echter een stuk minder rooskleurig uit, want hij zit al lange tijd in de gevangenis.

De Limburger meldt dat de 35-jarige man uit het Belgische Maasmechelen wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in het Noord-Brabantse Middelbeers. Dat lab werd meer dan een jaar geleden ontdekt in het kleine plaatsje. Er werden twee mensen aangehouden, maar de ex-profvoetballer zit als enige nog vast.

Hij werd op 25 februari in de boeien geslagen en bijna zes maanden later is dat nog steeds het geval. Zijn advocaat Francoise Landerloo liet onlangs aan de rechtbank weten dat de voormalig profvoetballer het in de gevangenis loodzwaar heeft. "Hij heeft het moeilijk binnen, maakt dit voor de eerste keer in zijn leven mee. Meneer was topsporter, is een hele tijd van zijn leven profvoetballer geweest en was tot zijn aanhouding nog op redelijk niveau actief."

Huilen in de cel

Daar is nu dus al lange tijd geen sprake meer van. "Dat is echt een ander leevn dan nu, nu hij binnen zit. En dan is het niet gek dat hij daarvan onder de indruk is." Dat bevestigde de voormalig Fortunees ook zelf. "Het gaat echt heel, heel slecht. Ik huil in mijn cel", vertelde hij. De rechtbank verlengde zijn voorarrest, daardoor de man nog langer vastzit.

Niet de eerste voetballer

De laatste tijd komen er de nodige (oud-)profvoetballers in het nieuws vanwege drugsfeiten. Oud-international David Mendes Da Silva werd ruim twee jaar geleden veroordeel voor zeven jaar cel vanwege cocaïnesmokkel, ook voormalig prof Ronnie Stam kreeg zeven gevangenisstraf voor witwassen en drugshandel. Quincy Promes is de grootste naam. Hij werd vanwege meerdere delicten veroordeeld voor 7,5 jaar cel.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.