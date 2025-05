Portugal onder de indruk van 'Eredivisie-erfenis' bij Benfica van 56 miljoen euro

Benfica heeft flink geïnvesteerd in een trio spelers uit de Eredivisie, maar die investering betaalt zich duidelijk uit. De drie spelers leveren een ongelooflijke bijdrage dit seizoen, zoals te zien was bij het eerste doelpunt van Benfica tegen Estoril afgelopen speelronde. In Portugal is A Bola onder de indruk en zette de indrukwekkende cijfers op een rijtje.

De Griekse international Vangelis Pavlidis, waarvoor Benfica 18 miljoen euro aan AZ betaalde, zette de aanval op voor de 1-0 in de zevende minuut. Hij combineerde met de Turkse Akturkoglu, waarna de bal terechtkwam bij zijn landgenoot Orkun Kökçü, die voor 25 miljoen euro van Feyenoord werd overgenomen. Uiteindelijk gaf de duurste aankoop uit de geschiedenis van Benfica de perfecte pass op de Noorse middenvelder Fredrik Aursnes, die de bal in het net schoot.

Roger Schmidt

Aursnes werd in het eerste seizoen van Roger Schmidt (2022/23) eveneens overgenomen van Feyenoord, voor een bedrag van 13 miljoen euro. Hij was zelf verbaasd over het bedrag. "Dat gevoel heb ik nog steeds. Het was veel geld. Maar ja, in het moderne voetbal gaan er enorme bedragen om. Het is vreemd dat er zoveel geld voor ons wordt betaald, maar zo is het nu eenmaal. Ik vond het echt raar dat ze zoveel voor mij betaalden", verklaarde de speler in een exclusief interview met A BOLA in januari 2024.

Eredivisie-vruchten

In totaal heeft Benfica 56 miljoen euro in Nederland geïnvesteerd, op verzoek van de Duitse trainer. Nu is het echter Bruno Lage die de vruchten plukt van de vorm en kwaliteit van dit drietal. Pavlidis (26), Kökçü (24) en Aursnes (29) behoren tot de spelers die in de beste vorm verkeren aan de kant van Benfica, en zullen naar verwachting een belangrijke rol spelen in de derby tegen Sporting aanstaande zaterdag in het Estádio da Luz. De statistieken van de spelers zijn indrukwekkend: ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van de doelpunten van het team.

42 van de 132 goals

De Adelaars hebben dit seizoen al 132 keer gescoord in de competitie, de Taça de Portugal, de Taça da Liga en de UEFA Champions League, en 42 van die doelpunten kwamen van het 'Nederlandse' trio. Pavlidis, spits en topscorer van het team, heeft natuurlijk de meeste doelpunten gemaakt (28). Kökçü, een scorende middenvelder, heeft er 11 gemaakt. Aursnes heeft 3 keer gescoord, waarvan de laatste tegen Estoril, een belangrijk doelpunt voor Benfica.

Grote invloed

De invloed van de drie spelers is ook duidelijk te zien aan het aantal gespeelde wedstrijden: Pavlidis speelde 50 van de 53 mogelijke wedstrijden, Kökçü 48 en Aursnes 47. Het trio dat Benfica in de Eredivisie vond, staat echter niet alleen bekend om het scoren van doelpunten. Alle drie de spelers hebben ook een groot aantal assists op hun naam staan, te beginnen met spelmaker Orkun Kökçü, die al 11 assists heeft gegeven.

Klinkende cijfers

Direct daarna komt Pavlidis, die als complete spits ook 10 assists heeft gegeven. Tot slot heeft de hardwerkende Aursnes, die vaak in topvorm verkeert, 8 assists verzorgd. Onder Bruno Lage speelt Aursnes dit seizoen meer aanvallend, wat hem goed uitkomt. Hij heeft nog maar twee assists nodig om zijn totaal van vorig seizoen te evenaren, ondanks dat hij 8 wedstrijden minder heeft gespeeld. En hij is nog maar één doelpunt verwijderd van zijn totaal van 2023/24.