Oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes (28) verrast met afscheid bij Noorwegen: 'Heb meer vrijheid nodig'

Fredrik Aursnes heeft een opvallend besluit genomen. De 28-jarige speler van Benfica stelt zich niet langer beschikbaar voor het nationale team van Noorwegen. Aursnes speelde in zijn carrière een jaar voor Feyenoord.

"Ik heb het gevoel dat ik meer tijd en vrijheid nodig heb om andere dingen dan voetbal prioriteit te geven in mijn leven", laat Aursnes in het statement van de Noorse bond weten. Hij heeft uitvoerig gesproken met bondscoach Stale Solbakken en is uiteindelijk tot dat besluit gekomen. "Het is een moeilijke beslissing, maar ik denk dat het goed voor mezelf is."

Aursnes speelde twintig interlands voor Noorwegen en scoorde daarin eenmaal. Op het aankomende EK zijn de Noren niet van de partij. Ondanks spelers als Erling Haaland en Martin Odegaard lukte het niet om de kwalificatie door te komen. Spanje en Schotland bleken in de groep te sterk.

Laatbloeier

Aursnes mag een echte laatbloeier genoemd worden. Hij speelde tot en met 2021 bij Molde, maar na zijn transfer naar Feyenoord ging het hard. De Rotterdammers kochten hem voor minder dan een miljoen en met de Noor in de ploeg haalde het zelfs de finale van de Conference League. Vlak voor zijn transfer debuteerde Aursnes in het Noorse elftal.

Feyenoord verkocht hem al na één seizoen en kreeg toen meer dan tien miljoen euro van Benfica. Bij de Portugese topclub was Roger Schmidt de trainer geworden en hij kende Aursnes nog van zijn tijd als trainer van PSV. De Noor is een vaste basisklant en pakte met Benfica vorig seizoen de landstitel.