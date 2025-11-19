Een poule op het WK voetbal met Nederland, Marokko, Kaapverdië en het Noorwegen van Erling Haaland zou mogelijk kunnen zijn. De loting op 5 december gaat allemaal bepalen hoe de route naar de wereldtitel eruit ziet voor Oranje. Ook het geplaatste Curaçao weet welke mogelijke tegenstanders het kan treffen. Dat lees je hieronder in de potindeling voor het WK 2026.

Op vrijdag 5 december vindt de loting plaats en weet Nederland met welke drie landen het in de poule komt op het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Oranje zit daarbij in pot 1. Curaçao plaatste zich verrassend voor het wereldkampioenschap en is terug te vinden in pot 4. Suriname, dat nog om de intercontinentale play-offs speelt, zit bij winst ook in die pot.

Wie zijn de potentiële tegenstanders van Oranje?

Bij de loting van 5 december worden alle 42 van de 48 deelnemende landen verdeeld over vier potten. Uit elke pot wordt vervolgens een land gehaald en die vier landen vormen dan samen één poule tijdens het toernooi aankomende zomer. Kijkend naar de potindeling zijn er al een aantal landen die Nederland kan schrappen als tegenstanders. Zes landen voegen zich ná de loting nog op het WK, waardoor een deel van de loting ingevuld zal worden door een nog te vergeven plek. Dat wordt dan bijvoorbeeld 'winnaar van play-off 1'. Het kan dus zijn dat Nederland in december nog niet alle tegenstanders op het WK kent.

FIFA-ranglijst cruciaal

In pot 1 komen de drie gastlanden en de negen best geplaatste landen volgens de wereldranglijst van de FIFA. Op dit moment staat Nederland zesde op die ranking en is het zeker dat Oranje in pot 1 terecht zal komen.

Daardoor kan Oranje dus al niet bij de Verenigde Staten, Mexico en Canada in de poule komen. Op dit moment vormen Spanje, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Portugal, Brazilië, België en Duitsland samen met Nederland de top 9 van de FIFA wereldranglijst. Die landen zitten in pot 1. Een absoluut topland dat vooralsnog ontbreekt, is Italië. In de kwalificatie werd de ex-wereldkampioen uitgeschakeld door Noorwegen. Via de play-offs kan Italië er dus nog bij komen, maar zij komen dan wel in pot 4 terecht.

Europees land of Marokko

Omdat er zestien Europese landen meedoen en er maar twaalf poules zijn op het WK voetbal, gaan er sowieso vier groepen zijn waar twee Europese landen in zitten. Nederland zou dan als groepshoofd bijvoorbeeld Kroatië, Noorwegen of Schotland kunnen treffen. Maar in pot 2 zit bijvoorbeeld ook Marokko. Debutanten Curaçao en Kaapverdië, met een grote gemeenschap in Nederland, zitten in pot 4. Dat zijn óók mogelijke tegenstanders van Oranje.

Andere potentiële tegenstanders

Landen van andere continenten zitten sowieso niet bij elkaar in één poule. Die worden verdeeld om een zo werelds mogelijke groep te creëren. Er is een voorlopige potindeling bekend, maar die wordt de komende weken nog aangepast voor de loting. Uit elke pot komt dan 1 tegenstander voor Nederland, met maximaal 1 Europees land. Vorm zelf maar je favoriete groep aan de hand van de voorlopige potindeling.

Voorlopige potindeling loting WK voetbal 2026

Pot 1: Mexico, Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Argentinië, België, Brazilië, Spanje, Frankrijk, Engeland, Nederland en Portugal



Pot 2: Kroatië, Marokko, Colombia, Uruguay, Zwitserland, Senegal, Japan, Iran, Zuid-Korea, Ecuador, Oostenrijk en Australië



Pot 3: Noorwegen, Panama, Egypte, Algerije, Schotland, Paraguay, Ivoorkust, Tunesië, Qatar, Oezbekistan, Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika



Pot 4: Jordanië, Kaapverdië, Ghana, Curaçao, Nieuw-Zeeland, Haïti, winnaar UEFA play-off 1, winnaar UEFA play-off 2, winnaar UEFA play-off 3, winnaar UEFA-play-off 4, winnaar intercontinentale play-off 1 en winnaar intercontinentale play-off 2

De potindeling wordt bepaald op basis van de FIFA-ranglijst, die op vrijdag 21 november een update krijgt. Dan weet Oranje definitief wie het kan treffen op het WK.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.