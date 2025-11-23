Dick Advocaat schoof deze morgen aan bij Goedemorgen Eredivisie, waar hij honderduit sprak over Curaçao en de plaatsing voor het WK. Toen Hans Kraay Jr vroeg op de Kleine Generaal niet bang was voor monsterscores zei hij volmondig nee. Wel lichtte hij één tegenstander uit die hij graag zou treffen: "Zij met hun praatjes."

Het wonder van Curaçao leeft nog altijd op het eiland, maar ook in Nederland. Voor even waren ze zelfs wereldnieuws. Dat terwijl de laatste week van de nationale ploeg behoorlijk hectischw as. Dick Advocaat moest de laatste wedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

Zelf spreekt hij daar luchtig over, maar Kees Jansma legt uit wat het met de groep deed: "Dick stapt nu even makkelijk over zijn vertrek heen, dat is lastig en bewonderenswaardig. Maar we voelden ons ook klote. Dat het zo uitpakt met vallen en opstaan, is een wonder."

Geweldige statistiek Curaçao

Dat vond Advocaat op zijn beurt ook wel weer meevallen, hij haalde een indrukwekkende statistiek naar boven over zijn ploeg. " We hebben 21 wedstrijden gespeeld en maar één verloren, dat zegt genoeg over Curaçao", vindt hij. Eeuwige vriend Cor Pot attendeert hem erop dat hij één verliespartij over het hoofd ziet. "Ja maar dat was een oefenwedstrijd tegen Kazachstan", zegt Advocaat serieus. "Daarin moet je dingen proberen en dan kan je verliezen."

Dan mengt Hans Kraay Jr. zich in het gesprek. "De euforie, we vinden het geweldig. Alle mensen betrokken bij Curaçao en het eiland, ze vinden het geweldig. Zijn jullie niet bang dat als jullie de eerste wedstrijd tegen Brazilië speelt je telraam mee moet nemen?", vraagt hij aan Advocaat.

Met hun praatjes

Daar is Advocaat helemaal niet bang voor, want hij kent zijn ploeg maar al te goed. Dan noemt hij een kenmerk op dat op al zijn ploegen uit het verleden ook betrekking had. "Nee, absoluut niet. Dit elftal is een heel vervelend elftal om tegen te spelen", zegt hij. "Zoals in de Nederlandse competitie Fortuna en Go Ahead vervelend zijn. Het ziet allemaal niet gelikt uit, maar zijn lastig te bespelen." Dan licht hij uit wie hij het liefst zou treffen op het WK. "Van Brazilië zullen we wel verliezen maar ik wil ook graag tegen Italië spelen, met hun praatjes. Zeker tegen Gennaro Gatusso."

Loting

Dat zou een mogelijke tegenstander zijn, maar dan moeten zij zich eerst zien te plaatsen voor het WK. Italië is veroordeeld tot de play-offs in maart. Daar treffen zij Noord-Ierland. Mocht die horde genomen worden, zullen ze Wales of Bosnië treffen in de allesbeslissende finale.

Of er een mogelijk treffen met Italië in zit, komen Advocaat en zijn consorten op vrijdag 5 december achter. Om 18.00 uur start dan de loting van de groepsfase van het WK in Washington. Ook Nederland krijgt dan de tegenstanders te horen, plus de speelsteden waarin zij zullen moeten spelen.