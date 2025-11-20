Het lukte Suriname nét niet om zich via de reguliere kwalificatie te plaatsen voor het WK voetbal, maar het land krijgt nog een kans. De FIFA heeft donderdag bekendgemaakt hoe de route van Suriname er naar het WK uit komt te zien en welke tegenstanders daarbij horen.

Suriname is namelijk veroordeeld tot de intercontinentale play-offs. Daar doen zes landen aan mee, die strijden om de laatste twee WK-tickets. DR Congo en Irak zijn de hoogstgeklasseerde landen op de FIFA-wereldranglijst en zijn daarom zeker van een plek in de finale van de play-offs. Suriname moet - net als Jamaica, Bolivia en Nieuw-Caledonië - eerst nog een halve finale spelen.

Natio weet nu dat Bolivia de tegenstander is in die halve finale. Jamaica kon niet worden getroffen, omdat dat land ook uit Noord- en Midden-Amerika (CONCACAF) komt. Bolivia werd zevende in de WK-kwalificatie van Zuid-Amerika. Alleen Venezuela, Peru en Chili deden het nog slechter. Desondanks won Bolivia wel zes (van de achttien) wedstrijden, waaronder één keer van Brazilië.

Mogelijke tegenstander in de finale

In de mogelijke finale neemt Suriname het op tegen Irak. Daarmee komt het goed weg, want DR Congo is op papier een veel sterkere tegenstander. Irak heeft maar enkele goede spelers: FC Utrecht-middenvelder Zidane Iqbal heeft bijvoorbeeld de hoogste marktwaarde op Transfermarkt.nl (vier miljoen euro).

Alle wedstrijden worden in maart in Mexico afgewerkt. DR Congo staat in de finale van de andere route. Jamaica en Nieuw-Caledonië strijden daar in de halve finale om een plek tegen Congo.

