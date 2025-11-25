Cristiano Ronaldo zal na zijn rode kaart in de WK-kwalificatie tegen Ierland de afgelopen week flink wat peentjes hebben gezweet. De Portugese superster moest namelijk vrezen dat hij een aantal duels op het WK van volgend jaar zou moeten missen, maar hij lijkt opgelucht adem te kunnen halen. De FIFA deelt volgens Portugese media namelijk een bizarre straf uit aan Ronaldo.

Het Portugese medium A Bola meldt dat de Disciplinaire Commissie van de FIFA heeft besloten de aanvoerder van het nationale team te straffen met een schorsing van drie wedstrijden voor zijn rode kaart tegen Ierland. Normaal gesproken is er dan hooguit één van die duels voorwaardelijk, maar de wereldvoetbalbond heeft er deze keer voor besloten dat liefst twee van die drie wedstrijden voorwaardelijk zijn. Ronaldo moet die alleen uitzitten als hij in het komende jaar opnieuw over de schreef gaat.

Dat betekent dat Ronaldo door zijn rode kaart maar één wedstrijd aan zich voorbij hoeft te laten gaan en die heeft hij al gemist. De topscorer aller tijden was namelijk al geschorst in het laatste kwalificatieduel tegen Armenië. Portugal won die wedstrijd met 9-1 waarmee het definitief een WK-ticket in de wacht sleepte.

Ronaldo kan door de straf dus gewoon meedoen in de eerste wedstrijd op het WK en dat is vrij bizar. De FIFA-reglementen zeggen namelijk dat spelers worden geschorst "voor ten minste drie wedstrijden of een passende periode voor agressie, inclusief ellebogen, stoten, schoppen, bijten, spugen of het [op een andere manier] raken van een tegenstander". Ronaldo krijgt dus ook een schorsing van drie wedstrijden, maar twee daarvan zijn voorwaardelijk.

Bezoek aan Trump met FIFA-baas

Ronaldo kan dus opgelucht ademhalen. Wie weet heeft zijn bezoek aan het Witte Huis van vorige week ook wel geholpen. De Portugees ontmoette daar Donald Trump en was aanwezig bij een diner naar aanleiding van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en de Saoedische kroonprins. Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino was van de partij.

Loting

Portugal en Ronaldo horen op vrijdag 5 december tegen welke ploegen ze het op het WK op moeten gaan nemen. Dan is namelijk de loting voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Portugal kan in de groepsfase niet tegen Nederland komen, maar wel is het Curaçao van Dick Advocaat één van de mogelijke tegenstanders.

