Meerdere (ex-) Oranje-internationals hebben zich in de laatste weken van het jaar van hun beste kant laten zien. Meerdere voetballers doneerden een prachtig bedrag voor de crowdfundingsactie van de zieke Savi (1).

De crowdfundingsactie is opgestart voor de Rotterdamse Savi. Het jongetje heeft hersenproblemen en heeft daardoor bij alles wat hij doet begeleiding nodig. Nu zijn zijn ouders bereid om hem overal bij te helpen, maar door middel van de crowdfundingsactie willen ze hulpmiddelen kopen voor Savi. Denk daarbij aan een loopwagen, waarmee de jongen naar buiten kwam en een speciaal ingerichte bus waar de jongen mee naar andere plekken vervoerd kan worden.

Op de pagina van de crowdfundingsactie voor Savi wordt besproken hoe hij het soms lastig heeft. 'Savi is de allerliefste, allermooiste en allervrolijkste jongen die er is. Vanzelfsprekend heeft hij momenten waarop hij het heel moeilijk heeft. Na een (voor hem) drukke dag bijvoorbeeld. Of als hij iets hoort wat hij niet kent. Of een van de andere dingen die hierboven geschreven zijn. Maar Savi wordt elke dag wakker met een lach.'

Helaas genoodzaakt dit op te zetten. M’n trots is kapot maar alles voor die kleine. Hoop dat jullie ons verhaal willen lezen ❤️🥲. https://t.co/yYI3Do5Vbb — BERRY OOST (@berryoost) December 9, 2025

Voetballers

Inmiddels staat de crowdfundingsactie al op een prachtig bedrag van 49.507 euro en dat komt mede door honderden donateurs. Daartussen zaten ook een paar bekende voetballers. Zo staan de donaties van Oranje-internationals Joshua Zirkzee en Lutsharel Geertruida bovenaan. Zij maakten allebei een prachtig bedrag van 5000 euro over voor Savi. Ook oud-voetballer Kevin Strootman maakte een bedrag van 1000 euro over en Brentford-speler en Jong Oranje-international Antoni Milambo doneerde een bedrag van 569 euro.

Lutsharel Geertruida

Geertruida is een rasechte Rotterdammer die inmiddels niet meer in Nederland speelt. De verdediger verliet Feyenoord voor het Duitse RB Leipzig, maar kwam daar niet genoeg aan de bak. Geertruida verruilde de Duitse Bundesliga afgelopen zomer dan ook voor de Premier League. Sunderland huurt de Oranje-international dit seizoen van Leipzig. In Engeland kwam hij tot nu toe tot dertien competitiewedstrijden bij de verrassend goed presterende promovendus. Toch blijft Geertruida voor altijd onlosmakelijk verbonden met Rotterdam, zo blijkt ook aan zijn donatie voor Savi zijn ouders Berry en Jaymie.