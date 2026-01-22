De Amerikaanse president Donald Trump zal deze zomer de wereldbeker uitreiken aan de wereldkampioen na de finale van het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Dat zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino tijdens een paneldiscussie over het WK op het World Economic Forum in Davos.

Infantino noemde Trump niet bij naam, maar zei dat hij en de president van het medegastland de uitreiking van de gouden trofee zullen verzorgen op 19 juli in het stadion van East Rutherford. Het bleef onduidelijk in hoeverre de leiders van de andere twee WK-gastlanden, Mexico en Canada, bij de ceremonie betrokken zijn. Bij het WK voetbal is de aanwezigheid van staatshoofden bij de prijsuitreiking een traditie, maar alle aandacht lijkt - zeker bij Infantino - bij de Amerikaanse president te liggen.

Ophef na prijs voor Donald Trump

Infantino onderhoudt immers nauwe banden met Trump. Tijdens de loting voor de groepsfase van het WK in Washington in december ontving Trump de FIFA-vredesprijs. Dit leidde tot internationale hoon, zeker omdat de prijs kort voor de loting in het leven werd geroepen. Vlak daarvoor had Trump de Nobelprijs voor de Vrede misgelopen, tot zijn eigen ongenoegen.

Inmiddels gaan er in Nederland stemmen op om het WK te boycotten. Meer dan 100.000 mensen hebben een petitie ondertekend om niet naar Noord-Amerika af te reizen voor het voetbaltoernooi. De KNVB is vooralsnog voornemens om gewoon te gaan, maar merkt wel op dat het beleid van Trump in de gaten wordt gehouden. Tevens kijkt de bond ook naar eventuele stappen die politiek Den Haag onderneemt.

