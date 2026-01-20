Het Nederlands elftal gaat "tot nu toe wel" naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "Maar Trump dreigt een hoop." Dat zegt Frank Paauw, KNVB-bondsvoorzitter, bij de uitreiking van de Nieuwsfoto van het Jaar in Den Haag, waar hij een prijs uitreikte.

Volgens Paauw wordt er op dit moment "een nieuwe grens getrokken" door de Amerikaanse president Trump, die onder meer dreigt met het innemen van Groenland, dat onderdeel is van Denemarken. Daarnaast dreigen er inreisverboden voor fans uit veel deelnemende landen. Onder hen zouden ook supporters uit Marokko vallen. De KNVB houdt de ontwikkelingen zo lijkt het dus goed in de gaten, maar Paauw geeft wel aan dat de bond 'een voetbalorganisatie is'. Hij legt de bal zo ook in politiek Den Hag te legen.

In totaal staan er liefst 15 van de 48 deelnemende landen op de rode lijst van de Verenigde Staten. Onder hen Brazilië, Iran, Kaapverdië en Tunesië, dat tegen Nederland in de groepsfase speelt.

Trump, die tijdens de loting voor het WK uit handen van zijn 'goede vriend' Infantino de beruchte FIFA Peace Prize kreeg, heeft veel Europese landen tegen zich in het harnas gejaagd. Hij dreigt al tijden met militair ingrijpen op Groenland, dat volgens hem cruciaal is voor de Amerikaanse veiligheid. Ook legde hij importtarieven op aan onder meer Nederland vanwege het feit dat 'we', net als enkele andere Europese landen, troepen naar het grote eiland stuurden.

In Nederland groeit het verzet tegen deelname aan het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Een populaire petitie is al bijna 80.000 keer ondertekend.

