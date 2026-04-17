Tahirys dos Santos zag zijn leven op 1 januari van dit jaar compleet veranderen toen hij betrokken raakte bij de nieuwjaarsramp in Crans Montana. 100 dagen na die ramp heeft de jeugdspeler een emotioneel moment beleefd. Voor het eerst sinds de ramp stond hij weer op het voetbalveld.

Dos Santos verrichte tijdens de brand in Crans Montana een ware heldendaad. Tijdens Oud en Nieuw brak er door vuurwerk op flessen drank een grote brand uit in een discotheek. Dos Santos wist al snel buiten te komen, maar zijn vriendin was nog binnen. De voetballer van FC Metz keerde terug naar binnen en redde zijn vriendin, maar dat zorgde er wel voor dat hij zelf forse brandwonden opliep. In totaal overleden er 41 mensen door de brand in het Zwitserse dorp.

Voor Dos Santos was het zaterdag tijd voor een prachtige mijlpaal. Hij keerde terug op het voetbalveld. Dos Santos deed als verdediger mee in de wedstrijd van de beloften van FC Metz tegen Balagne (2-1). Een prachtig moment voor iedereen binnen FC Metz. Carlo Molinari, vice-president van Metz, was ook aanwezig tijdens de wedstrijd en sprak zijn waardering uit voor Dos Santos.

'Dit zegt veel over wat voor bijzondere man hij is'

"Ik was echt verrast dat hij zo snel terug kon keren", vertelt Molinari tegenover L'Équipe nadat Dos Santos honderd dagen na de brand terugkeerde op het voetbalveld. "Deze jongeman heeft onevenaarbare moed getoond. Door de vlammen teruggaan om je partner te redden, zegt veel over wat voor een bijzondere man hij is. Hij verdient alle respect en steun die we hem kunnen geven." Om hem te belonen krijgt Dos Santos binnenkort zijn eerste profcontract bij Metz.

After suffering 30% burns in the tragic Crans-Montana fire in January while saving his girlfriend, the 19-year-old will sign his first pro deal just three months later with Metz.

'We hebben hem enorm gemist'

Ook Abasse Ba, de trainer van Dos Santos, is erg trots op hoe zijn pupil terug is gekomen. "Hij is echt een inspirerende jongen, maar hoe ik hem ken, ben ik niet verrast. Tahyris heeft geweldige normen en waarden. Toen hij er niet was, hebben we hem enorm gemist. Hij zorgt ervoor dat de anderen beter gaan spelen met zijn wilskracht en zijn intenties. Hij wilde zo snel mogelijk weer spelen en er was niets dat hem tegen kon houden onderweg naar het laten slagen van die missie."