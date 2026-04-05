Mateja Kezman heeft voor een aantal fraaie clubs gespeeld. Daarnaast maakte de voormalig spits ook jarenlang furore voor PSV. Dit weekend dook er echter een foto op van de Serviër waardoor je niet zou denken dat hij ooit zo goed was...

Kezman groeide in korte tijd uit tot een van de grote publiekslievelingen van PSV. De Servische spits kwam in 2000 naar Eindhoven, waar hij een grote indruk achterliet met zijn vele doelpunten.

In zijn periode bij PSV won Kezman meerdere prijzen en speelde hij een belangrijke rol in succesvolle seizoenen van de club. Uiteindelijk kwam hij in 122 wedstrijden tot 105 doelpunten voor de Brabanders.

Opvallende foto

De Serviër hing in 2012 zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Toch was er dit weekend weer flink wat aandacht voor de voormalig PSV'er. Er circuleert namelijk een nogal opvallende (oude) foto van hem op X (voorheen Twitter). Daarop is te zien dat Kezman flink is veranderd. Met een lange grijze baard en een wilde haardos kijkt hij lachend in de camera.

Veel mensen herkennen hem bijna niet meer. "Wie is dit? Ik herken hem bijna niet", schrijft iemand in een Tweet. Een ander vindt dat Kezman wel wat verzorging kan gebruiken. "Ik denk dat we hem naar de kapper moeten brengen om al het ongewenste haar te laten verwijderen, en daarna naar een Turks bad."

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mateja Kezman'ın son halini görenler, aradan geçen yıllar içindeki inanılmaz değişim karşısında gözlerine inanamadı. pic.twitter.com/d2wQOLsdlC — Bayrak Medya (@bayrakmedya) April 4, 2026

Scoren

Naast dat Kezman meer dan honderd doelpunten voor PSV heeft gescoord, scoorde de Serviër ook meermaals bij de vrouwen. Kezman is momenteel getrouwd met zijn derde vrouw, Tara Sumonja. Uit zijn eerste huwelijk met Emilija heeft de ex-spits drie kinderen: Lazar, Aleksandra en Jakov. Zijn tweede vrouw, Marija Perkovic, schonk hem een zoon, Filimon. Kezman en zijn huidige vrouw kregen hun eerste kind in 2019 en in 2024 kregen ze nog een kind.

Naast PSV kwam Kezman ook uit voor clubs als Chelsea, Atletico Madrid, PSG en Fenerbahce.

Kampioen

PSV, de oude club van Kezman, is op zondag overigens kampioen geworden. De club uit Eindhoven heeft de titel binnen, doordat Feyenoord opnieuw punten verspeelde en met 0-0 gelijkspeelde bij FC Volendam. Met nog vijf wedstrijden te spelen is PSV daardoor niet meer in te halen.

Feyenoord staat namelijk op zeventien punten achterstand. Nog nooit eerder werd een club al op 5 april kampioen in de Eredivisie. Het oude record stond ook al op naam van PSV, dat in 1978 op 8 april kampioen werd. Voor trainer Peter Bosz is het zijn derde landstitel op rij met de club.