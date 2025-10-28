De Eurojackpot KNVB Beker begint vanavond (dinsdag 28 oktober) met de eerste ronde. Heel veel amateurclubs hebben de voorrondes al gespeeld en nu zijn er 24 over die gaan proberen een bekersprookje te schrijven. De eerste echte ronde begint meteen met een amateurclub tegen een Eredivisie-club. Dit is het programma en waar de duels en hoogtepunten live te zien zijn.

Gemert opent het bal in de KNVB Beker, met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat is het allereerste duel van dit bekerseizoen. Mo Ihattaren mag dus meteen gaan schitteren in Brabant, de provincie waarin hij bij PSV zijn doorbraak beleefde. Na vele omzwervingen en teleurstellingen is hij bij Fortuna Sittard weer helemaal opgebloeid.

Live op ESPN

Gemert - Fortuna Sittard is ook meteen het eerste duel dat in zijn geheel live op ESPN uitgezonden wordt. Het Nederlandse voetbalkanaal heeft alle rechten van de KNVB Beker en kiest per dag maar een aantal duels uit die helemaal uitgezonden worden. Naast Gemert - Fortuna Sittard (aftrap om 18.45 uur) zijn dat dinsdagavond Helmond Sport - PEC Zwolle en VVV-Venlo - Heerenveen. Van alle andere duels komen de hoogtepunten live de woonkamers en kantines binnen. Op ESPN 1 is er namelijk elke bekeravond een schakelkanaal voor goals en rode kaarten.

Geen topclubs in actie

Alle Europees spelende clubs mogen deze ronde overslaan en gaan op 31 oktober pas in de koker voor de loting van de tweede ronde. PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, titelverdediger Go Ahead Eagles en FC Utrecht zijn dus een rondje vrij. Maar met 24 amateurclubs en 2 'Eredivisie-potjes' in de eerste ronde wordt er genoeg spektakel op de tientallen velden verwacht. Check hieronder het programma van de eerste ronde, die gespeeld wordt op 28, 29 en 30 oktober.

Welke wedstrijden live?

Dinsdag 28 oktober

ESPN 1: ESPN Schakelen (vanaf 19:30 uur)

ESPN 2: Gemert – Fortuna Sittard (om 18:45 uur)

ESPN 3: Helmond Sport – PEC Zwolle (om 20:00 uur)

ESPN 4: VVV-Venlo – sc Heerenveen (om 21:00 uur)

Woensdag 29 oktober

ESPN 1: ESPN Schakelen (vanaf 19:30 uur)

ESPN 2: Quick Boys – FC Volendam (om 18:45 uur)

ESPN 3: NAC Breda – Heracles Almelo (om 20:00 uur)

ESPN 4: Excelsior Maassluis – Excelsior (om 21:00 uur)

Donderdag 30 oktober

ESPN 1: ESPN Schakelen (vanaf 19:30 uur)

ESPN 2: Rijnsburgse Boys – N.E.C. (om 18:45 uur)

ESPN 3: Sparta – FC Groningen (om 20:00 uur)

ESPN 4: Rohda Raalte – FC Twente (om 21:00 uur)