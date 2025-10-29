De eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker is in volle gang en leverde dinsdag al de eerste stunts van amateurclubs op. De openingsavond werd gekenmerkt door rellen bij FC Den Bosch - ADO Den Haag en Gemert - Fortuna Sittard. Hopelijk blijft het vanavond rustig en is het vooral een lekkere bekeravond. Check hier het programma en waar de duels live te zien zijn.

Gemert opende dinsdag het bal in de KNVB Beker, met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-1). Dat ging gepaard met veel chaos. De wedstrijd moest na rust worden stilgelegd vanwege ongeregeldheden op de tribune. Dat was ook het geval bij FC Den Bosch tegen ADO Den Haag. Daar moest zelfs de ME ingrijpen. De thuisploeg won uiteindelijk na penalty's.

Live op ESPN

Woensdag zal er mogelijk weer veel spektakel te zien zijn. De bekerduels zijn te volgen via ESPN. Het Nederlandse voetbalkanaal heeft alle rechten van de KNVB Beker en kiest per dag maar een aantal duels uit die helemaal uitgezonden worden. Dat zijn woensdagavond Quick Boys – FC Volendam (om 18:45 uur op ESPN 2), NAC Breda – Heracles Almelo (om 20:00 uur op ESPN 3) en Excelsior Maassluis – Excelsior (om 21:00 uur op ESPN 4). De overige wedstrijden zijn via het schakelkanaal op ESPN 1 te volgen.

Geen topclubs in actie

Alle Europees spelende clubs mogen deze ronde overslaan en gaan op 31 oktober pas in de koker voor de loting van de tweede ronde. PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, titelverdediger Go Ahead Eagles en FC Utrecht zijn dus een rondje vrij. Maar met 24 amateurclubs en 2 'Eredivisie-potjes' in de eerste ronde wordt er genoeg spektakel op de tientallen velden verwacht. Check hieronder het programma van de eerste ronde, die gespeeld wordt op 28, 29 en 30 oktober.

'Eredivisie-potjes' en stuntende amateurs

Met NAC - Heracles en Sparta - FC Groningen zijn er in de eerste ronde meteen twee 'Eredivisie-potjes' geloot. In de tweede ronde zien we sowieso drie amateurploegen terug. Katwijk schakelde Vitesse na strafschoppen uit, GVVV trakteerde De Graafschap op een pijnlijke uitschakeling en Hoogeveen won van FC Emmen in de eerste ronde.

Welke wedstrijden live?

Woensdag 29 oktober

ESPN 1: ESPN Schakelen (vanaf 19:30 uur)

ESPN 2: Quick Boys – FC Volendam (om 18:45 uur)

ESPN 3: NAC Breda – Heracles Almelo (om 20:00 uur)

ESPN 4: Excelsior Maassluis – Excelsior (om 21:00 uur)

Donderdag 30 oktober

ESPN 1: ESPN Schakelen (vanaf 19:30 uur)

ESPN 2: Rijnsburgse Boys – N.E.C. (om 18:45 uur)

ESPN 3: Sparta – FC Groningen (om 20:00 uur)

ESPN 4: Rohda Raalte – FC Twente (om 21:00 uur)