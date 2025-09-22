Een paar van de topspelers van Paris Saint-Germain waren maandag aanwezig bij de Ballon d'Or-uitreiking. Daar zagen zij teamgenoot Ousmane Dembélé de eretitel pakken. Zonder de sterren verloor PSG in de Franse competitie.

Paris Saint-Germain heeft in de Franse Ligue 1 de eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Franse landskampioen ging bij Olympique Marseille met 1-0 onderuit. Nayef Aguerd maakte in de 5e minuut het enige doelpunt. Trainer Roberto De Zerbi van Marseille werd na twee gele kaarten kort na elkaar nog weggestuurd.

PSG heeft na vijf wedstrijden 12 punten, net als AS Monaco, Olympique Lyon en Strasbourg. Marseille staat na de derde zege op 9 punten. Olympique Marseille ontvangt op 30 september Ajax in de Champions League.

Ousmane Dembélé

Bij PSG ontbraken toppers als Dembélé, João Neves en Désiré Doué. Zij waren op de Ballon d'Or-uitreiking in Parijs. De 28-jarige aanvaller was tot dit jaar nog nooit genomineerd voor de prijs voor beste voetballer ter wereld. De Fransman veroverde met Paris Saint-Germain afgelopen seizoen de Champions League en won ook de landstitel en de Franse beker met de club. Dembélé kreeg de voorkeur boven de Spanjaard Lamine Yamal van FC Barcelona.

Het Franse sportmagazine France Football reikt de prijs, in samenwerking met de Europese voetbalbond UEFA, jaarlijks uit aan de beste voetballer ter wereld van het afgelopen seizoen. De Spanjaard Rodri van Manchester City won de prijs afgelopen jaar. De winnaar werd gekozen door een jury van honderd internationale journalisten, afkomstig uit elk land in de top 100 van de FIFA-wereldranglijst.

