'PSV denkt aan keeper van het Nederlands elftal door naderend vertrek Walter Benítez'

Ajax lijkt de hoop te hebben opgegeven voor een terugkeer van Erik ten Hag in Amsterdam. De Nederlandse coach moest de opvolger van Francesco Farioli worden, maar daar zou hij geen trek in hebben. Ten Hag zou namelijk serieus in gesprek zijn met Bayer Leverkusen. Het is wel de vraag of dat iets op gaat leveren, want in Duitsland zien ze een andere coach als topfavoriet voor de vacature daar.