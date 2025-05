PSV slaat eerste grote slag en sluit dankzij geuzennaam 'boeren' grote deal

PSV heeft in de week van de huldiging van de landstitel meteen een eerste grote slag geslagen. De Nederlandse club heeft zich verzekerd van een flinke klap extra geld en kan daarmee de concurrentiestrijd in onder meer de Eredivisie meer in het eigen voordeel beslissen.

Mede dankzij de eigen geuzennaam 'Boeren' is er een nieuwe deal tot stand gekomen. Rabobank wordt onderdeel van het sponsorcollectief dat de borst van het thuisshirt siert: Brainport Eindhoven. Daar waren al regionale topbedrijven als VDL, Jumbo, ASML, Philips, CSU en Royal Swinkels onderdeel van. Daar komt de Nederlandse bank nu dus bij. Samen zijn die bedrijven goed voor elf miljoen euro per jaar. Met alle andere sponsoren erbij komt het jaarlijkse bedrag volgens het Eindhovens Dagblad uit boven de 40 miljoen euro.

Boerenleenbank

'De PSV-geuzennaam (‘boeren’) zat al in de vroegere Boerenleenbank, die in 1972 samen met de Raiffeisen-Bank opging in de Rabobank. Nooit eerder was er een grote deal tussen de twee mogelijk, maar nu wel', weet de lokale krant. “Rabobank vindt het belangrijk om zich in te zetten voor de Brainport-regio. Met de instap van Rabobank wordt het fundament onder de Brainport-samenwerking verstevigd", tekent het ED op uit de mond van commercieel directeur Carlo van Kemenade.

Doorslaand succes

'Voor de voetbalclub is die sponsorconstructie een doorslaand succes gebleken en door de entree van de Rabobank blijft Brainport in ieder geval tot 2030 op het shirt van de club staan. PSV leek kwetsbaar sinds Philips in 2015 besloot om plaats te maken voor een andere naam op het shirt, maar lijkt de afgelopen jaren alleen maar sterker uit die situatie gekomen', schrijft het ED.

Kassa rinkelt in Eindhoven

Door de landstitel en de daarbij behorende plaatsing voor de Champions League gaat de kassa in Eindhoven flink rinkelen. Tel daarbij op dat enkele sterkhouders mogelijk voor tientallen miljoenen euro's zullen vertrekken en technisch directeur Earnest Stewart weet alvast dat hij genoeg middelen tot zijn beschikking heeft om de selectie weer te versterken. Zijn eerste focus zal de komende dagen en weken liggen op het (proberen te) verlengen van de contracten van Luuk de Jong en Ivan Perisic.