PSV heeft gewenste keeper binnen: Oranje-doelman tekent voor vier seizoenen in Eindhoven

Nick Olij is de nieuwe keeper van PSV, melden verschillende Nederlandse media. De 29-jarige doelman komt voor drie euro over van Sparta Rotterdam en volgt daarmee Walter Benitez op in Eindhoven. De Argentijn vertrekt transfervrij.

Olij speelde sinds 2022 voor Sparta. De keeper kwam tot 110 wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij 29 keer de nul hield. Het leverde hem een plek in de selectie van Oranje op. Olij is normaal gesproken de derde doelman achter Mark Flekken en Bart Verbruggen. Om die reden debuteerde hij nog niet.

De 32-jarige Benitez had een aflopend contract bij PSV. De éénvoudig Argentijns international besloot na drie seizoenen in Eindhoven dat het tijd was voor een nieuw avontuur. Benitez pakte twee landstitels, één beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Olij zal na de interlandperiode de medische keuring doorlopen bij PSV, waarna de deal echt officieel wordt gemaakt.

Nog een keeper

Mogelijk haalt PSV nóg een keeper binnen. De laatste dagen zingt de naam Daniel Peretz rond in Eindhoven. De zesvoudig international van Israël zou overgenomen kunnen worden van Bayern München. Mocht de 24-jarige Peretz komen, lijkt het een zekerheid dat ook Joël Drommel vertrekt. Drommel kon worden verhuurd aan Sparta, maar zag dat zelf niet zitten. Nu lijkt een buitenlandse (huur)deal het meest aannemelijk.

