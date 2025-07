PSV-icoon André Ooijer is de komende seizoen weer langs de zijlijn van de Eredivisie te zien. De 50-jarige ex-topverdediger wordt de nieuwe assistent-trainer van Peter Bosz. Hij vervangt Stijn Schaars, die Jong PSV gaat leiden.

Ooijer tekent een contract van twee jaar en keert terug op de werkplek waar hij in 2023 afscheid van nam. De 55-voudig international nam toen een stapje terug en focuste zich op zijn eigen bedrijf.

Kleinkinderen stuurden verraste PSV-trainer Peter Bosz weg tijdens speciale opa-dag: 'Nu snap ik waarom' Peter Bosz werd woensdagavond voor de tweede keer op rij gekroond tot beste trainer van de Eredivisie bij de Rinus Michels Awards, maar het mooiste van de avond was voor hem een kort filmpje na de uitreiking. De kleinkinderen van de trainer spraken hem toe. Achteraf had hij al van dat filmpje kunnen weten. "Opa, je moet weg", zeiden ze op een speciale dag tegen Bosz.

Twijfel

"Twee jaar geleden ben ik heel bewust gestopt als assistent-trainer bij PSV, om even een tijdje uit het voetbal te stappen", vertelt Ooijer in een persbericht. Maar toen hij een belletje kreeg van Earnest Stewart, Directeur Voetbalzaken van PSV, begon het weer te kriebelen.

"In eerste instantie zei ik 'nee' op zijn verzoek om assistent-trainer te worden, omdat ik mezelf had voorgenomen om het voetbal nog even te laten rusten. Op het moment dat ik de telefoon neerlegde, begon het meteen te kriebelen en had ik het gevoel: dit zou weleens heel interessant kunnen zijn."

Een gesprek met trainer Bosz heeft hem over de streep getrokken. "Ik heb veel frisse zin en energie om dit tot een succes te gaan maken." Bosz en Ooijer krijgen hulp van de resterende technische staf bestaande uit Rob Maas (assistent-trainer), Theo Lucius (assistent-trainer) en Kevin Begois (keeperstrainer).

Ervaring

Ooijer brengt een bak met ervaring mee. Hij nam met het Nederlands elftal deel aan drie WK's en één EK. In 2010 was hij onderdeel van de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij was tussen 2020 en 2023 al eens eerder assistent-trainer bij PSV.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.