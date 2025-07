Peter Bosz werd woensdagavond voor de tweede keer op rij gekroond tot beste trainer van de Eredivisie bij de Rinus Michels Awards, maar het mooiste van de avond was voor hem een kort filmpje na de uitreiking. De kleinkinderen van de trainer spraken hem toe. Achteraf had hij al van dat filmpje kunnen weten. "Opa, je moet weg", zeiden ze op een speciale dag tegen Bosz.

Het was een blije verrassing voor Peter Bosz, dat hij voor het tweede jaar op rij de prijs in ontvangst mocht nemen. Hij moet alleen nog wel een plekje vinden in zijn huis, vertelt hij aan deze site. "Maar dat komt wel goed", verzekert hij. Het hing er nogal om of hij de Rinus Michels Award zou ontvangen. De inmiddels vertrokken Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis was ook één van de kanshebbers en volgens de organisatie zat het heel dichtbij.

Opa-dag

Toch was het Bosz die de prijs won en dat had hij van tevoren al kunnen weten. Hij had de dag ervoor een opa-dag bij hem thuis met de kleinkinderen en toen gebeurde er iets verdachts. " Ik wilde alle vijf de kleinkinderen, er is ook nog een zesde op komst, een keer tegelijk bij ons hebben. Zodat ik leuke dingen met hen kon doen en foto’s kon maken", legt de trainer van PSV uit.

"We hadden een springkussen in de tuin en het zwembad was open. Het was één groot gekkenhuis", omschrijft hij de dolle boel. "Op een gegeven moment wilde ik mijn sigarenkamer in en daar zaten ze met elkaar. Ze zeiden: Opa, je moet weg. Nu begrijp ik pas waarom dat was", vervolgt hij lachend.

'Mooiste wat er is'

Dat was uiteindelijk voor een filmpje dat getoond werd nadat de prijs was uitgereikt door Guus Hiddink. "De videoboodschap was een leuke verrassing. Ik vind het geweldig om opa te zijn. Het is heerlijk om met die kleine apen te spelen. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is."

Bosz staat dit seizoen voor een grote metamorfose met PSV. Er dreigt een grote leegloop met Malik Tillman, Luuk de Jong, Olivier Boscagli, Walter Benítez en Noa Lang. Hij laat zich daar niet gek door maken. "Je moet sowieso nooit bang zijn", vertelt de trainer lachend alsof het niets is. "Ik denk dat het goed is dat er een frisse wind gaat waaien en dat er nieuwe jongens bij gaan komen. Daardoor gaat er ook een nieuwe dynamiek ontstaan. Daar kijk ik naar uit."

De frisse wind is bij de trainer zelf alweer gaan waaien, hij heeft een heerlijke vakantie gehad in Zuid-Frankrijk en Italië. "Het is me dit jaar beter afgegaan dan vorig jaar", vertelt de trainer over het afschakelen. "Daar waar het het eerste jaar eigenlijk als trainer voor mijn gevoel makkelijker ging, kon ik niet afschakelen na het seizoen. En dit jaar is me dat makkelijk afgegaan. Ik voel me weer fit en ik heb er weer zin in."

Alles over de Eredivisie

