PSV-kampioen Noa Lang deelt reden waarom moeder ontbreekt op titelfeest

PSV is landskampioen, maar op het titelfeest op Het Kasteel, het stadion van Sparta, ontbreekt één van de dierbaren van Noa Lang. De veelbesproken Rotterdammer speelde 'in zijn achtertuin', maar zijn moeder was niet aanwezig bij het beslissende duel. "Ze weet wel wanneer ze moet gaan", aldus Lang.

PSV boekte een overtuigende zege op Sparta, maar lange tijd leken de Eindhovenaren totaal geen aanspraak meer te maken op de landstitel. Lang spreekt van een rollercoaster aan emoties. "Dit seizoen was een achtbaan", zegt de flamboyante aanvaller bij ESPN.

Dit is Noa Lang: van Ajax-pak bij Feyenoord tot lastpak bij PSV, rappen als Noano én landelijke aandacht met 'prrrt' Noa Lang is een van de meest besproken spelers in zowel de selectie van het Nederlands elftal als de Eredivisie. Hij heeft zichzelf de bijnaam 'lastpak' gegeven, bouwt aan een rapcarrière onder de artiestennaam Noano en staat bekend om zijn uitgesproken interviews. Dit weten we over PSV-uitblinker Noa Lang, die zijn tweede kampioenschap op rij aan zijn erelijst kan toevoegen.

Géén kampioensfeest voor moeder Manon

In huize Lang wordt het kampioenschap van PSV groots gevierd, maar moeder Manon de Vries ontbreekt bij het feest, ondanks dat Noa Lang het kampioensduel speelde 'in de achtertuin' van zijn ouders. "Mijn moeder woont op vijf minuten hiervandaan en mijn vader op een kwartiertje, bij het stadion van Excelsior. Dit is mijn achtertuin", vertelt hij.

Tot Langs teleurstelling is zijn moeder niet aanwezig bij de festiviteiten. "Nee, mijn moeder is in Zuid-Afrika. Ze is op safari gegaan. Ze weet wel wanneer ze op safari gaat", zegt Lang met een grote knipoog en brede glimlach naar verslaggever Hans Kraaij jr..

Vader Noa Lang 'uit het niets' knock-out geslagen in Rotterdam: 'De kinderen waren getraumatiseerd' Noa Lang was de meest besproken speler na Feyenoord - PSV. Het voormalige jeugdproduct van de Rotterdammers maakte twee goals, waaronder de winnende in de 99ste minuut. Na afloop verschenen er beelden online van de vader van Lang, die daarop werd geslagen. De hoofdpersoon heeft nu van zich laten horen in een eigen video én bij het AD.

'Niet in paniek geraakt'

PSV stond vijf wedstrijden voor het einde nog op mijlenverre afstand van Ajax, maar volgens Lang heeft hij altijd vertrouwen gehouden. "We zijn niet in paniek geraakt, ook niet in de kampioenswedstrijd", vervolgt Lang. "Voetballend gezien hebben we de beste selectie van Nederland. Als je ziet hoe we de laatste wedstrijden hebben gespeeld, hoeveel kansen we gecreëerd hebben en hoeveel goed voetbal we hebben laten zien..."

De wedstrijd tegen Feyenoord staat symbool voor het seizoen van PSV: héél slecht en héél goed. Halverwege leek het erop dat de titelkansen van PSV definitief verkeken waren, maar dankzij de winnende treffer van Lang in de 99e minuut keerde het tij. "Ajax heeft gewonnen, toch?", lacht Lang over de uitslag van Ajax - FC Twente. "Dan is het verschil één punt. Dan voelt het nog lekkerder dat die goal zo belangrijk was."

Rollercoaster van emoties voor PSV: het seizoen van de kersverse kampioen in elf foto's De weg van PSV naar het kampioenschap bleek een ware rollercoaster van emoties. De ploeg van Peter Bosz haalde zondag tegen Sparta op krankzinnige wijze alsnog de 26e landstitel in de clubgeschiedenis. In dit artikel blikken we terug op de hoogte- en dieptepunten die hun tocht naar de titel zo memorabel maakten op basis van elf foto's.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.