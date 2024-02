PSV krijgt tegen Borussia Dortmund met bij Feyenoord gevreesde scheidsrechter te maken

PSV neemt het dinsdag op tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De koploper in de Eredivisie hoopt voor het eerst sinds 2007 de kwartfinales te gaan halen. De UEFA heeft inmiddels ook de scheidsrechter voor de heenwedstrijd bekendgemaakt.

De wedstrijd tussen PSV en Dortmund staat dinsdag onder leiding van de Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic. Het is de tweede keer dat PSV dit seizoen met hem te maken krijgt. Jovanovic floot ook de uitwedstrijd tegen Sturm Graz in de voorrondes. PSV won die wedstrijd met 3-1.

Jovanovic floot dit seizoen nog maar negen wedstrijden en deelde daarin 32 gele kaarten uit. Ook gaf hij twee keer rood. Het is dus in ieder geval geen scheidsrechter die bovenmatig strooit met kaarten.

Feyenoord

PSV zal geen cadeautjes krijgen, want de Serviër is niet bepaald een thuisfluiter. Bij Feyenoord-supporters zullen de rillingen nog weleens over het lijf lopen bij het horen van zijn naam.

Jovanovic floot in 2020 de wedstrijd van Feyenoord tegen Wolfsberger in de groepswedstrijd van de Europa League. De Serviër gaf toen liefst drie strafschoppen aan de Oostenrijkers en die gingen er allemaal in. Daar moet wel bij worden gezegd dat De Kuip leeg was vanwege het coronavirus.