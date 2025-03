PSV meldt zorgwekkend nieuws in aanloop naar kraker met Ajax: actieve tuberculose vastgesteld in selectie

De voorbereiding van PSV op de kraker van komend weekend tegen Ajax in de Eredivisie is flink verstoord. De Eindhovense club heeft maandag namelijk bekendgemaakt dat bij een van de spelers actieve tuberculose (tbc) is vastgesteld.

PSV meldt op de eigen website dat een speler van het eerste team besmet is met de infectieziekte. De club maakt vanwege de privacywetgeving niet bekend om wie het gaat. Wel zegt PSV dat de bewuste speler het naar omstandigheden goed maakt.

Tuberculose

De regerend landskampioen heeft melding gemaakt bij de GGD Brabant-Zuidoost. De behandelend longarts, de medische staf van PSV en de GGD hebben noodzakelijke maatregelen getroffen. Zo is er onder meer bron- en contactonderzoek opgestart en de betrokkenen zijn geïnformeerd. Samen met de GGD zullen de standaard protocollen verder worden gevolgd en uitgevoerd. Vooralsnog zijn er volgens de club geen aanwijzingen dat mensen in de omgeving van de speler besmet zijn.

Ajax vs. PSV: dit is het resterende programma van de titelkandidaten in de Eredivisie PSV en Ajax staan aan de vooravond van een cruciale zespuntenwedstrijd in de race om het kampioenschap. Met een voorsprong van zes punten in de Eredivisie is Ajax in het voordeel, maar PSV weet: één zege op de directe concurrent kan de koploper van de Eredivisie zomaar doen kantelen. Sportnieuws.nl zet de speelschema's van beide teams op een rij.

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en meestal de longen treft. Bij de actieve vorm kunnen de bacteriën via de lucht worden verspreid. “Het risico op besmetting voor mensen in de omgeving van de patiënt is beperkt. In de buitenlucht is er sowieso geen besmettingsgevaar", aldus longarts Pascal Wielders, werkzaam bij de GGD Brabant-Zuidoost.

Kraker met Ajax

Het is nog onduidelijk of de vaststelling van de ziekte in de PSV-selectie gevolgen heeft voor de kraker van komend weekend tussen de Eindhovenaren en Ajax. De regerend landskampioen werkt op dit moment toe naar de clash tussen de twee overgebleven titelkandidaten. PSV staat zes punten achter op de Amsterdammers, die zondag op bezoek komen in Eindhoven. Eerder dit seizoen won Ajax in eigen huis met 3-2 van PSV. Na de onderlinge ontmoeting in het Philips Stadion zijn er nog maar zeven duels te spelen en dus heeft PSV een zege nodig om het seizoen nog spannend te maken.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.