PSV verloor woensdag kansloos van Newcastle United in de Champions League. Tot overmaat van ramp viel ook gelegenheidsspits Guus Til geblesseerd uit in dat duel. Daarom wil de ploeg van Peter Bosz nu snel handelen.

PSV wil komende week een centrumspits aan de selectie toevoegen. "We weten wat we willen", zei trainer Peter Bosz op een persconferentie. "We willen kwaliteit. Hij moet ons beter maken. Als we zo iemand vinden, slaan we toe."

Bosz mist zaterdag de geblesseerde Guus Til tegen NAC Breda. De aanvallende middenvelder voetbalde de laatste maanden vaak in het centrum van de aanval, omdat authentieke spitsen niet fit waren. Ricardo Pepi, Myron Boadu en Alassane Pléa zijn voorlopig nog geblesseerd.

Anass Salah-Eddine mist zaterdag ook de thuiswedstrijd van PSV tegen NAC Breda. "Ze moeten nog verder onderzocht worden", zei trainer Peter Bosz op een persconferentie. "Ik kan er inhoudelijk niet meer over vertellen."

Ismael Saibari keert terug

Til keert mogelijk snel terug en Boadu traint ook weer op het veld. Ismael Saibari keert terug bij PSV na de verloren finale met Marokko op de Afrika Cup. "Hij is fit, maar ik moet nog even kijken of ik hem meteen opstel", zei Bosz. "Sergiño Dest traint zo weer mee. Daarna kijken we of hij erbij is tegen NAC."

'Nog nooit eerder gebeurd'

Bosz zag dat zijn ploeg woensdag tijdens het verloren duel met Newcastle United (3-0) geen enkele kans creëerde. "Dat is geloof ik nog nooit eerder een ploeg van mij gebeurd", zei hij. "We houden onze ogen en oren open en als we geen spits vinden, dan doen we het met de jongens die we nu hebben."

PSV staat stevig aan kop in de Eredivisie, met een voorsprong van 16 punten op Feyenoord. De koploper speelt woensdag tegen Bayern München om een plek in de volgende ronde van de Champions League.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.