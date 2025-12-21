PSV heeft een imposant record te pakken. Voor het eerst in de geschiedenis van de VriendenLoterij Eredivisie heeft een club veertien (!) uitzeges op rij gewonnen. Nog nooit eerder gebeurde dat. Met deze statistiek sluit PSV het succesvolle kalenderjaar 2025 in stijl af.

"Natuurlijk is het iets bijzonders om voor te spelen", zei Peter Bosz toen hij geconfronteerd werd met het aanstaande record op de persconferentie. "Op de eerste plaats gaan wij voor de punten, omdat die ons dichter bij de prijs brengen", zei hij daarvoor. Dat is nu dus bewerkstelligd. Er werd in Utrecht met 2-1 gewonnen.

Makkelijk werd de veertiende uitzege niet behaald. Even leek de winterkampioen het kalenderjaar in mineur af te sluiten. Een slechte eerste helft, waarin PSV ook op achterstand kwam, werd in de tweede helft goedgemaakt. Ricardo Pepi en Ivan Perisic kantelden de wedstrijd in het voordeel van PSV. Opmerkelijk was wel de wijze van juichen bij Perisic. De ervaren Kroaat pakte een onnodige gele kaart door zijn shirt uit te trekken. Een opmerkelijke actie bij een wedstrijd die niet eens zo beladen was.

Winterkampioen

PSV kende weer een bijzonder seizoen: ze prolongeerden de titel in een krankzinnige titelstrijd met Ajax. Dit jaar staan ze er weer geweldig voor en zijn ze overtuigend winterkampioen. De voorsprong op de eerste plaats kan eventueel nog groter worden, mocht Feyenoord punten verspelen tegen FC Twente later vanmiddag.

Het record lag al in handen van PSV met 13 uitzeges op rij. Dat werd nu geëvenaard, maar voor het eerst neergezet in 2016.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

