PSV heeft een gloednieuwe assistent-trainer. André Ooijer heeft het verrassende besluit genomen om te vertrekken, waarna de Eindhovenaren Ibrahim Afellay hebben aangesteld als zijn vervanger.

De 39-jarige Afellay sluit in januari direct aan bij het trainingskamp van PSV. De Eindhovenaren gaan naar Estepona in Spanje. De 53-voudig international van het Nederlands elftal werkte eerder in de jeugd van Feyenoord, waar hij van meerdere elftallen assistent-trainer was.

Afellay speelde in zijn carrière de meeste wedstrijden voor PSV en kwam ook uit voor clubs als FC Barcelona, Schalke 04 en Stoke City.

Reactie van de voormalig aanvoerder

“Daar kijk ik enorm naar uit”, verzekert de voormalig aanvoerder van PSV. “Toen Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart mij benaderde voor deze rol, begon het meteen te kriebelen. PSV is natuurlijk mijn club en daarnaast vind ik Peter Bosz een zeer interessante trainer. Bovendien ben ik erg te spreken over de manier waarop PSV wordt geleid. Dat werd tijdens de gesprekken in het Philips Stadion en op De Herdgang alleen maar bevestigd. Ik kan niet wachten om na de winterstop te beginnen en hopelijk mijn steentje bij te dragen aan mooie successen.”

Ooijer snapt dat het voor mensen als een verrassing komt dat hij nu opeens vertrekt. “Het was voor mij geen gemakkelijke beslissing; ik heb er behoorlijk mee geworsteld. Maar één ding staat voor mij altijd voorop: eerlijk zijn naar mezelf en naar de mensen om me heen. En de eerlijke conclusie is dat ik in deze functie niet langer de drive en het plezier voel die nodig zijn om er elke dag vol voor te gaan."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.