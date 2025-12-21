PSV is plotseling één van de belangrijkste assistenten van trainer Peter Bosz kwijt. De club laat op de eigen website weten dat André Ooijer, een icoon van de club, per direct zijn taken neerlegt bij de regerend landskampioen en huidige nummer 1 van de Eredivisie. De voormalig verdediger licht zijn vertrek zelf toe.

De zorgen in Eindhoven zijn maar van korte duur, want Ibrahim Afellay neemt het stokje van Ooijer over. Maar voor de ex-verdediger van Oranje is het einde nu daar. "Voor sommigen zal dit nieuws als een verrassing komen, zeker nadat ik pas afgelopen zomer ben teruggekeerd in deze rol die ik eerder jare nlang vervulde”, zegt Ooijer op de website van PSV.

'Ik heb er behoorlijk mee geworsteld'

“Het was voor mij geen gemakkelijke beslissing; ik heb er behoorlijk mee geworsteld. Maar één ding staat voor mij altijd voorop: eerlijk zijn naar mezelf en naar de mensen om me heen. En de eerlijke conclusie is dat ik in d eze functie niet langer de drive en het plezier voel die nodig zijn om er elke dag vol voor te gaan."

'Om misverstanden te voorkomen'

Voor Ooijer betekent het afscheid een gepland iets. Hij wil ook voorkomen dat mensen gaan speculeren over dat het misschien niet botert in de selectie of in de staf. "Om misverstanden te voorkomen: dit ligt volledig aan mezelf en niet aan de club, mijn collega’s of andere omstandigheden. Integendeel, ik ben onder de indruk van het niveau waarop binnen PSV wordt gewerkt. De club is écht heel goed bezig en dat maakt me oprecht trots. Tegelijkertijd weet ik dat mijn eigen toekomst buiten het voetbal ligt."

Carrière André Ooijer

Wat de 51-jarige Ooijer nu gaat doen, laat hij nog niet doorschemeren. Hij wil zijn opvolger en ex-teamgenoot alle geluk wensen, evenals de club waar hij in totaal 192 keer voor uitkwam. Als voetballer speelde hij ook voor Ajax, Blackburn Rovers, Roda JC en FC Volendam. Ook speelde hij 55 interlands voor Oranje, waarvan één WK-finale in 2010.

