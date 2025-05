PSV-smaakmaker laat vakantiekoffer zien na kampioenschap met daarin grote fles drank van kampioensfeest

Malik Tillman was bij PSV niet alleen de smaakmaker van het Eredivisie-seizoen, ook het kampioensfeest gaf hij kleur. Door 433 werd hij daags na de festiviteiten gevraagd naar de inhoud van zijn festivalkoffer en daar zaten nog wat zaken in die hij van het feest had overgehouden.

Tillman haalde een fles Don Julio tequilla uit zijn koffer. De drank waarmee hij vaak werd gespot tijdens de feesten in Eindhoven. Tillman leek er op beelden ook regelmatig iets te veel van op te hebben en mede daarom uit hij ook een waarschuwing richting de kijkers. "Wanneer je iets te vieren hebt, denk ik dat dit een goede manier is. Maar het is echt niet goed voor je, dus hou het simpel."

Ook haalde hij een kenmerkend masker uit zijn koffer. Dit staat volgens Tillman voor zijn manier van juichen, waarbij hij een W maakt tussen en naast zijn ogen. De Amerikaan legt uit dat deze manier van juichen staat voor de drie-eenheid die hij vormt met zijn moeder en zijn broer. Ook haalt hij een koptelefoon uit de koffer, waarmee hij veel naar muziek luistert. Zo geeft Tillman toe dat hij ook regelmatig naar de muziek van zijn ploeggenoot Noa Lang luistert.

PSV'er Malik Tillman steelt per ongeluk de show tijdens interview van teamgenoot en gaat viraal PSV'er Malik Tillman heeft wel zin in een feestje na het behalen van de landstitel. Dat bleek al direct na het laatste fluitsignaal in het duel tegen Sparta (1-3). Tijdens een interview van Ivan Perisic liep de middenvelder nietsvermoedend door het beeld.

Verenigde Staten

Tillman haalt ook nog een shirt van de Verenigde Staten uit zijn koffer. Iets waar hij enorm trots op is. "Ik vind het nog altijd een voorrecht dat ik voor dit land uit mag komen. Volgend jaar hebben we het WK. Als kind droom je er altijd van om voor je land te kunnen spelen." De teller van Tillman staat tot nu toe op zeventien interlands voor Amerika, terwijl hij zijn jeugdwedstrijden nog voor Duitsland speelde.

Bij PSV kende Tillman een ijzersterk seizoen. Zowel door het Algemeen Dagblad als door Voetbal International werd de creatieve aanvallende middenvelder uitgeroepen tot speler van het seizoen. Ook de cijfers liegen niet, want met zestien goals en vijf assists leverde Tillman een aanzienlijke bijdrage aan het kampioenschap van PSV. De Amerikaan speelde door een blessure 'slechts' 34 wedstrijden, maar ook zijn teamgenoten loofden hem om zijn waarde dit seizoen.