PSV'er Malik Tillman steelt per ongeluk de show tijdens interview van teamgenoot en gaat viraal

PSV'er Malik Tillman heeft wel zin in een feestje na het behalen van de landstitel. Dat bleek al direct na het laatste fluitsignaal in het duel tegen Sparta (1-3). Tijdens een interview van Ivan Perisic liep de middenvelder nietsvermoedend door het beeld.

Tillman stal per ongeluk de show en gaat viraal op sociale media met de actie. Terwijl zijn Kroatische teamgenoot sprak over het behaalde kampioenschap en het afgelopen bewogen seizoen, liep de 22-jarige Amerikaan door het beeld.

Dat deed hij al drinkend uit een fles sterke drank. Daar weet Tillman wel raad mee, zo bleek ook uit het kampioensfeest vorig jaar. Toen kon hij bijna niet meer op zijn benen blijven staan omdat hij zo veel had gedronken.

Dronken

Ook zondag werd de voetballer al zwalkend gespot in Het Kasteel. Dat belooft wat voor de huldiging op maandag. De spelers en staf vertrekken dan om 16.00 uur per 'platte kar' vanaf het Philips Stadion naar het Stadhuisplein.

Zondagavond werd er ook al een klein feestje gevierd in Eindhoven. De spelers werden bij het stadion opgewacht door veel fans. Joey Veerman deelde beelden vanaf het balkon en zong: 'Helemaal niets in Amsterdam'.

Het feest in Eindhoven werd ontsierd door rellen. De ME werd bekogeld met vuurwerk. Inmiddels is de rust terggekeerd in de stad.

Blessure

Tillman miste een groot deel van het seizoen wegens een blessure. Hij liep in januari in het bekerduel met Excelsior een zwaar kwetsuur op. Hij werd in Qatar behandeld aan zijn enkel en keerde in april weer terug in de selectie.

