PSV heeft vleugels in de Champions League. Het overklaste de Italiaanse kampioen Napoli in eigen huis. Tot overmaat van ramp voor de bezoekers kreeg ook spits Lorenzo Lucca een rode kaart. Lees hieronder waarom.

PSV kwam in de eerste helft op achterstand door een goal van Scott McTominay, maar de Nederlandse landskampioen rechtte nog voor rust de rug. Met prima spel speelde het Napoli regelmatig ondersteboven. Het resulteerde in een eigen doelpunt en een goal van Ismael Saibari. Kort na rust was het Dennis Man die het Philips Stadion deed ontploffen door de 3-1 te maken.

Rode kaart Lorenzo Lucca

Niet veel later werd oud-PSV'er Noa Lang binnen de lijnen gebracht. Hij moest lijdzaam toezien hoe zijn teamgenoot Lucca vroegtijdig moest gaan douchen. De oud-Ajacied reageerde furieus richting scheidsrechter Daniel Siebert, nadat hij een overtreding tegen zich kreeg gefloten. De Italiaanse spits maakte een gebaar van ben je niet goed wijs.

𝐔𝐡𝐡... 😳

Lorenzo Lucca krijgt een overtreding tegen, wijst naar het hoofd en moet met rood vertrekken! 🚫#ZiggoSport #UCL #PSVNAP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2025

Dat kwam hem duur te staan, want de Duitser was onverbiddelijk. Siebert greep naar zijn achterzak en toonde Lucca de rode kaart. Kijkend naar het IFAB-handboek, dat de regels voor het wereldwijde voetbal samenstelt, lijkt het te maken te hebben met het volgende puntje: 'Een speler gebruikt taal of gedraagt ​​zich op een manier die aanstootgevend, beledigend of beledigend is.'

Afstraffing PSV

Na de rode kaart van Lucca regende het nog doelpunten. Eerst kwam PSV via een schitterende treffer van opnieuw man op 4-1. Daarna volgde de aansluitingstreffer van McTominay. Via invallers Ricardo Pepi en Couhaib Driouech gingen de Eindhovenaren niet veel later nog naar 5-2.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.