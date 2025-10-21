PSV heeft een weergaloze Champions League-zege geboekt op Napoli. De ploeg van Peter Bosz speelde de Napolitanen bij vlagen aan gort, wat uiteindelijk resulteerde in een knappe 6-2 overwinning. De eerste overwinning in het miljardenbal is een feit voor PSV en daarmee is het een absolute droomavond geworden voor de Eindhovenaren.

Hoewel PSV in de eerste minuten nog flink werd teruggedrongen door Napoli, waren het vervolgens de Eindhovenaren die het spelbeeld naar zich toe trokken. De eerste échte kans van de wedstrijd was voor Dennis Man. Een schot in de korte hoek werd echter knap gepareerd door de Napoli-doelman. Even later was het wél raak. Ismael Saibari werkte een voorzet van Man tegen de touwen, maar stond buitenspel.

Tóch de voorsprong voor Napoli

PSV was in het eerste kwart van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar tóch nam Napoli de leiding. Zoals zo vaak bij Italiaanse tegenstanders was hun eerste grote kans wél meteen raak. Een perfect aangesneden voorzet van Leonardo Spinazzola werd knap binnen gekopt door Scott McTominay: 0-1.

Razendsnelle comeback

PSV liet zich in het restant van de eerste helft absoluut niet van de wijs brengen door de sluwe Italiaanse grootmacht en vocht zich knap terug in de wedstrijd. In de 35e minuut viel op gelukkige wijze al de gelijkmaker. Ivan Perisic gooide de bal voor het doel en zag zijn voorzet in het eigen doel geknikt worden door Alessandro Buongiorno: 1-1.

Slechts drie minuten later was het wéér raak. Na goed doorzetten van Perisic kon Guus Til de bal door tikken naar Saibari, die vrij spel had vanaf de middellijn. Oog-in-oog met de Napoli-doelman bleef de man in vorm héél koel en schoot hij de bal kiezelhard tegen het net: 2-1.

Voorsprong vergoot door Man

PSV schoot uit de startblokken in de tweede helft en zette daarmee de uitstekende eerst helft op de juiste wijze voort. In de 54e minuut zorgde Man voor de belangrijke 3-1. Mauro Junior zette knap door via de rechterkant van het veld, omspeelde zijn directe tegenstander en legde de bal goed terug op Man. De rechtsbuiten kon van dichtbij gemakkelijk binnen tikken om de score uit te breiden.

Applaus voor Noa Lang

De sfeer in het Philips Stadion was in ieder geval opperbest. Direct na de treffer van Man zorgde de fanatieke aanhang voor een héél mooi moment toen oud-PSV'er Noa Lang mocht invallen. Er volgde een uitgebreid applaus voor de markante linksbuiten van Napoli. De Rotterdammer kon het erg waarderen en bedankte het publiek met een kortstondig handgebaar.

Rood voor oud-Ajacied

PSV speelde de defensie van Napoli bij vlagen aan gort, maar kwam meermaals nipt te kort om het doel te treffen. Tóch was voormalig Ajacied Lorenzo Lucca zijn emoties niet de baas. Na een onschuldig duel met Armando Obispo moest hij plots van het veld. De Italiaan tikte met zijn vingers op het voorhoofd richting de scheidsrechter en kon inrukken. Vervolgens zorgde Man met een man meer voor de 4-1. De Roemeen pegelde van grote afstand raak.

Belangrijke punten voor PSV

Uiteindelijk zorgde McTominay met een rake kopbal uit een corner, maar lang hoefde er niet getreurd te worden. Ricardo Pepi zorgde in de daaropvolgende aanval voor de 5-2 na uitstekend voorbereidend werk van Couhaib Driouech. Diezelfde Driouech bepaalde de eindstand op 6-2 met een prachtige knal van afstand. De overwinning van PSV is een zéér welkome om de knock-outfase te bereiken.

In eigen huis werd teleurstellend verloren van Union Sint-Gillis en op bezoek bij Bayer Leverkusen pakte de ploeg van Bosz knap een punt. Met verder nog duels tegen Liverpool, Atlético Madrid, Bayern München, Newcastle United en Olympiacos zal PSV dus van goede huizen moeten komen om genoeg punten te verzamelen. De eerste driepunter is in ieder geval binnen voor de ploeg van Bosz.

