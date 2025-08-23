PSV won zaterdagavond met 4-2 van FC Groningen in de VriendenLoterij Eredivisie. Trainer Peter Bosz zag een matige wedstrijd van zijn ploeg, maar moest ook veel wijzigen wegens blessures. "We gaan een zwaar seizoen in."

Bosz zag zijn ploeg met name in de eerste helft 'vlak' spelen. "Maar als je een matige wedstrijd terecht wint, moet je toch tevreden zijn", zei hij na afloop van de wedstrijd bij ESPN. "In de tweede helft ging het beter en vooral direct na rust gaven we goed druk erop en beslisten we de wedstrijd."

Toch wist ook FC Groningen nog te scoren. "Die tegendoelpunten geven we weg en dat is onnodig", vond de coach, die vooral blij was met de twee goals van invaller Esmir Bajraktarevic. "Hij is al een half jaar bij ons en heeft weinig speeltijd gekregen van mij, maar heeft nu laten zien dat hij erg goed kan voetballen. Hij is nog jong hè."

Al met al hield Bosz een goed gevoel over aan de wedstrijd: "We hebben de Johan Cruijff Schaal gewonnen, staan bovenaan met 9 punten en hebben twaalf keer gescoord. We zijn gewoon goed begonnen aan de competitie, terwijl we best veel wijzigingen hebben moeten doorvoeren."

Sleutelen

De trainer moet momenteel vooral "sleutelen" op de spitspositie, omdat de Fransman Alassane Pléa vorige week zwaar geblesseerd raakte en Ricardo Pepi nog maar net terug is na maanden blessureleed.

Noodgedwongen stond Ivan Perisic tegen FC Groningen in de spits. "Soms is er overmacht", zei Bosz, die herhaalde dat de landskampioen nog een spits erbij wil voor het sluiten van de transfermarkt. "We gaan een zwaar seizoen in en hebben kwaliteit nodig. De mannen van het management zijn er druk mee bezig en ik ben ervan overtuigd dat we een goede vervanger vinden."

