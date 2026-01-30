Adamo Nagalo lijkt PSV toch echt te gaan verlaten. De aankoop van zeven miljoen euro is gefotografeerd op een vliegveld in Turkije, het land waar hij zijn transfer naar Konyaspor gaat afronden.

Nagalo werd in februari 2024 door PSV overgenomen van FC Nordsjaelland. Met die transfer was maar liefst zeven miljoen euro gemoeid, maar de verdediger uit Burkina Faso heeft dat prijskaartje geen moment waar kunnen maken. Nagalo kampte meer dan een jaar met blessureleed, maar de verdediger is inmiddels weer helemaal fit. Toch doet coach Peter Bosz geen beroep op hem. Nagalo speelde dit seizoen nog geen enkele minuut voor de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

Konyaspor

Daarom is het dan ook geen verrassing dat Nagalo de deur achter zich dicht trekt bij PSV. Dat zal wel tijdelijk zijn. PSV gaat de verdediger verhuren aan het Turkse Konyaspor. Het is niet bekend of er in die huurtransfer ook een optie tot koop is opgenomen. Nagalo is inmiddels in Turkije en werd op het vliegveld al gefotografeerd met een sjaal van zijn nieuwe club Konyaspor. De medische keuring zal nog plaatsvinden, maar daarna lijkt het enkel nog wachten op de officiële bevestiging vanuit de Turkse club.

Konyaspor is de huidige nummer dertien van de Turkse Süper Lig. Bij de ploeg komt hij een aantal bekenden voor de Nederlanders tegen. Zo speelt Riecheldy Bazoer na een rijke carrière op het moment voor Konyaspor, net als de in Nederland geboren Turken Deniz Turuc en Tunahan Tasci. Zaterdag speelt Konyaspor tegen Besiktas, maar het lijkt onrealistisch dat Nagalo dan al zou kunnen debuteren.

PSV-defensie

Bij PSV was Nagalo dus niet meer nodig. Bosz heeft de beschikking over Yarek Gasiorowski en Jerdy Schouten, de twee spelers die doorgaans zijn centrum vormen. Allebei vielen ze in de afgelopen weken echter op met foutjes. Gasiorowski schutterde in de Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United (3-0 verlies_ en Schouten zag er niet goed uit in de wedstrijd tegen NAC Breda (2-2). Naast Gasiorowski en Schouten beschikt Bosz ook nog over Armando Obispo en Ryan Flamingo voor het centrum.

