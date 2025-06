'PSV-vertrek is in kannen en kruiken, basisspeler dichtbij transfer naar de Premier League'

Het hing al even in de lucht, maar Walter Benitez gaat PSV inderdaad verlaten deze zomer. De Argentijn loopt eind juni uit zijn contract en gaat geen verlenging tekenen. Volgens het Eindhovens Dagblad vertrekt Benitez naar de Premier League.

Het contract van Benitez loopt op 30 juni af en er is geen overeenstemming gevonden over een nieuw contract. De Argentijn zal PSV dan ook verlaten na drie jaar trouwe dienst. De periode van Benitez in Eindhoven is wel erg succesvol te noemen. De doelman werd twee keer kampioen van Nederland, pakte de KNVB beker en mocht twee keer de Johan Cruijff Schaal omhoog houden.

Transfervrij

Dit seizoen speelde Benitez 46 officiële wedstrijden voor PSV. In de KNVB Beker kreeg Joël Drommel enkel de voorkeur als bekerkeeper. In totaal speelde Benitez 148 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Dat zijn net iets minder duels dan hij voor zijn eerdere club OGC Nice speelde. PSV haalde Benitez in de zomer van 2022 transfervrij van Nice naar Eindhoven. Nu vertrekt hij dus weer transfervrij.

Premier League

Benitez zou zijn carrière gaan vervolgen in de Premier League. Om welke club het gaat is nog onbekend, maar dat zal spoedig duidelijk worden. Volgens het Eindhovens Dagblad is de transfer inmiddels dichtbij en zal er snel witte rook komen. PSV ontvangt dus geen transfersom voor Benitez, omdat de Argentijn transfervrij is.

PSV heeft meerdere pogingen ondernomen om het contract van Benitez te verlengen. De Eindhovenaren zijn tevreden over de doelman, maar de club zal dus op zoek moeten naar een nieuwe keeper. Nick Olij van Sparta, die zich ook al meermaals mocht melden voor Oranje, zou daarvoor in beeld zijn. Maar ook Luis Ángel Malagón zou volgens Mexicaanse media op de radar staan als mogelijk opvolger.

'PSV denkt aan keeper van het Nederlands elftal door naderend vertrek Walter Benítez' PSV vierde deze week de 26ste landstitel in de clubgeschiedenis. Het tweede kampioenschap op rij. Maar tussen alle festiviteiten door gaat de blik op volgend seizoen, want er kan het nodige worden verwacht op transfergebied.

Atlético Madrid

Benitez stond vorig seizoen voor een mogelijke overstap naar Atlético Madrid, maar daar ging PSV toen nog voor liggen. De Madrilenen lijken niet terug te zijn gekomen, aangezien een transfer naar Engeland nu waarschijnlijk is. In de Premier League krijgt Benitez ook te maken met een oud-ploeggenoot. Spoedig zal ook de transfer van PSV'er Olivier Boscagli naar Brighton & Hove Albion bekend worden gemaakt.