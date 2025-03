'PSV zet topspeler onder druk en stuurt aan op zomerse transfer'

PSV is al druk bezig met de selectie voor volgend seizoen en heeft daardoor een harde boodschap voor één van de topspelers in de kleedkamer. De regerend landskampioen vecht nog met Ajax om de landstitel en met achtervolgers om plek twee, waardoor Champions League-miljoenen gloren. Maar dat zijn niet de enige inkomsten waar de Eindhovenaren mee willen rekenen.

De situatie rond Johan Bakayoko is nijpend. De 21-jarige Belg heeft nog een contract tot de zomer van 2026 en ligt dus nog één volledig seizoen onder contract. Het is dus 'nu of nooit' komende zomer voor PSV om nog aan de vleugelaanvaller te verdienen. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft de club daarom een soort ultimatum gesteld aan Bakayoko.

Verlengen of vertrekken

PSV stuurt namelijk aan op een zomers vertrek van Bakayoko, mits zijn contractstatus blijft zoals die is. Met andere woorden: de Belg kan zijn contract verlengen of vertrekken. Vorig seizoen stond hij nog hoog in de markt, omdat hij bijna alles speelde in het superseizoen van PSV. Deze jaargang draait alles minder bij PSV, Bakayoko dus ook. Door de hevige concurrentiestrijd met Ivan Perisic op rechts, zit de aanvaller vaker op de bank dan hem lief is.

'Mooie opbrengst'

'PSV is nochtans van mening dat een mooie opbrengst voor Bakayoko mogelijk moet zijn en voorheen waren tal van grote clubs geïnteresseerd, iets wat nu ook nog zo is', schrijft de regionale krant over de situatie. 'PSV staat er in ieder geval voor open om snel zaken te doen, hoewel dit voetbaljaar in financieel opzicht allang geslaagd is.'

Grote clubs

PSV kon afgelopen zomer nog veertig miljoen euro vangen voor Bakayoko, want het Engelse Brentford was bereid ver te gaan voor de aanvaller. Zijn ontwikkeling werd sowieso nauwgezet gevolgd door clubs uit de Premier League, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Ook kon hij al naar Saoedi-Arabië, maar wimpelde Bakayoko alle interesse nog af. Wel gaf hij eerder aan graag in het buitenland om de prijzen te willen spelen. Die droom komt waarschijnlijk deze zomer al uit.

