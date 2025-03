Noa Lang vastberaden na advies van ervaren teamgenoot: 'Hij denkt dat ik de absolute top kan bereiken'

Noa Lang mag zich opmaken voor een tweestrijd met Spanje, waarin hij zich kan meten met een speler als Lamine Yamal, die hij geweldig vindt. Zijn tijd bij Oranje noemt hij ook geweldig. Hij is blij even in een andere omgeving te zijn, vlak voordat de laatste acht finales in de Eredivisie van start gaan. En wat gebeurt er daarna met Noa Lang? "Ik heb in mijn hoofd allang een keuze gemaakt."

Het waren naar eigen zeggen geen leuke maanden, vertelt Noa Lang. Na de interlandperiode is het gelijk do or die voor PSV, als ze koploper Ajax ontvangen thuis. Daar moet gewonnen worden. "Anders is het gedaan", is de harde conclusie van de buitenspeler.

Yamal en Lang

Maar zover is het nog niet. Lang mag zich eerst meten met spelers als Lamine Yamal, de ster van Barcelona. "Dat is echt een goede speler, zeker op die leeftijd. Daar kan je als voetballiefhebber alleen maar van genieten. Ik heb veel respect voor zo’n jongen. Het is een speler waar je de tv voor aan zet", legt Lang uit. Precies wat hij zelf wil opwekken bij mensen, zo vertelde hij al vaker.

Of hij zichzelf wil en kan vergelijken met de jonge wereldtopper? "Hij is pas 17, heeft het EK al gewonnen en speelt bij Barça. Ik ben 25 en speel bij PSV. Dat is wel een verschil. Maar ik vind wel dat ik de potentie heb om naar dat niveau toe te groeien. Maar, nogmaals, ik ben 25 dus is het wel tijd."

'Helemaal omdraaien'

Lang kreeg de laatste tijd veel kritiek over zich heen bij PSV. Het was in een periode waarin het team ook niet zo lekker in elkaar zat, daar was Lang eerlijk over. De Nederlander ziet nu wel verbetering. "We hebben goede gesprekken gehad. Harde woorden zijn gevallen, vrijwel iedereen heeft gesproken. De conclusie was dat we meer een team moeten zijn."

Vertrouwen in een goede afloop heeft Lang zeker nog. "Ajax-thuis is alles of niets. Ik ben er ook van overtuigd dat als we die winnen, dat we het nog omdraaien helemaal. Maar we moeten wel winnen."

Extra werk met Perisic

Zelf draaide Lang ook het nodige om. Sinds de komst van Perisic trekken zij vaak samen op. Ze trainen zelfs samen, in de vrije tijd. "Daar praat ik niet zo graag over. Ik wil liever rustig achter de schermen aan mijzelf werken", is hij bescheiden. "Maar ik ben mij wel meer bewust wat er nodig is om de top te halen", legt hij uit.

"Ik deed er minder voor, eerst. Ik heb altijd puur op mijn talent gevoetbald eigenlijk." Hij geeft wel toe dat hij veel met Perisic praat. "Hij gelooft in mij, hij heeft veel jongens gezien, hij vindt dat ik de absolute top kan halen en dan moet je dat aannemen, vind ik."

'Dan staan wij echt aan'

Het is niet dat Lang ineens meer is gaan werken dan eerst. "Ik ben beter gaan werken, laten we het zo zeggen. Niet zomaar wat doen, maar echt met gespecialiseerde mensen heel gericht werken. Dat kwam vooral na mijn blessure."

Sindsdien is Lang belangrijk voor PSV. Hij leverde zeven doelpunten en acht assists dit seizoen in de Eredivisie. Tegen Ajax moet hij er ook weer staan, maar daar twijfelt hij niet over. "Ik weet dat wij bij dit soort wedstrijden echt aan staan. Het zijn wedstrijden waar je voetballer voor bent", verzekert hij.

'Ik wil gewoon kampioen worden'

Ajax staat zes punten voor en behaalde dat niet door het meest sprankelende spel, waar bij PSV wel steeds gehamerd wordt op mooi spel. "Maar boeit het iemand in Amsterdam nog wat als ze straks met de schaal staan? Dan zijn ze gewoon terecht kampioen", is zijn simpele conclusie.

Het mooie spel is daarin van ondergeschikt belang. Resultaat is uiteindelijk het belangrijkste wat telt, hij geeft een voorbeeld met zijn eigen ploeg PSV. "Ik wil gewoon kampioen worden. Als wij nu de laatste acht wedstrijden winnen en we staan alsnog met die schaal, dan heeft niemand het meer over die periode tussen januari en maart. Dan is het weer hoe mentaal sterk wij zijn, dat we echt een team zijn en dat we eruit zijn gekomen. Zo werkt het dan ook weer in de voetballerij. Zo dun is dat lijntje altijd."

Toekomst van Noa Lang

Zijn eigen toekomst, of PSV nou kampioen wordt of niet, staat al vast, vertelt Lang. Maar hij houdt de spanning er enorm in. "Voor mij is het in mijn hoofd geen vraagteken wat ik wil doen na dit seizoen. Maar ik ga jullie daar over laten speculeren. Voor mij staat het al vast. Jullie zullen het vanzelf horen. Ik moet vooral fit blijven en in de laatste twee maanden de Noa zijn die ik kan zijn. Dan gaan we het allemaal wel zien."